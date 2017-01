Salvaţi-l pe Matei!

Se spune că nimic nu poate fi mai dureros pentru o mamă decît să-şi vadă copilul suferind şi să nu îl poată ajuta. Dar ce poate fi mai tragic cînd părinţii află că micuţul lor are cancer şi că poate pleca oricînd de lîngă cei care i-au dat viaţă? Condamnaţi la suferinţă alături de copiii lor, aceşti părinţi nu mai au altă soluţie decît speranţa într-o minune. Printr-o astfel de dramă trece şi familia Nicorici din Constanţa. Luminiţa şi Cezar începuseră o viaţă normală, iar în urmă cu doi ani şi jumătate, pe 13 iunie 2005, au fost hărăziţi cu Matei, un băieţel pe care şi l-au dorit din tot sufletul. În urmă cu două săptămîni, lui Matei, copilul fericit şi zglobiu, i s-a făcut rău. Părinţii au mers cu el la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, iar la o prima investigaţie, s-a presupus că starea lui a fost cauzată de medicaţia contra paraziţilor intestinali, administrată anterior. După o săptămînă de la internarea la Constanţa, soţii Nicorici s-au hotărît să meargă la Spitalul de Copii “Marie Currie“ din Bucureşti. Medicii de aici stabilesc şi diagnosticul: neuroblastom toracic cu metastaze osoase. Părinţii au refuzat să creadă că micuţul lor are o tumoră la nivelul cutiei toracice şi au cerut sprijinul celui mai bun spital francez specializat pe aceasta problemă medicală. Astfel, ei au ajuns la Institutul “Gustave Roussy”, însă medicii francezi confirmă dignosticul şi îi acordă micuţului Matei doar 50% şanse de supravieţuire după intervenţia chirurgicală programată. Totuşi, pentru a ajunge la operaţie de transplant dublu de măduvă, micuţul are nevoie de aproximativ 200.000 de euro. Iar timpul trece şi familia Nicorici a uitat ce înseamnă bucuria de a-l auzi pe Matei spunînd “mami” şi “tati”... Cei care doresc să-l ajute pe micul Matei pot depune bani în conturile RO36BRDE410SV06575694100 (euro) sau RO62BRDE410SV06576144100 (lei).