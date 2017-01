Salvatorii şi medicii răniţi în Apuseni s-au întâlnit la locul prăbuşirii avionului

Medicii Radu Zamfir şi Sorin Ianceu şi copilotul Răzvan Petrescu, trei dintre supraviețuitorii accidentului aviatic din 20 ianuarie din Apuseni, au urcat, sâmbătă, împreună cu cei trei salvatori ai lor şi cu localnici din comuna Horea, pe Dâmbul Bumbului. Medicii Radu Zamfir şi Sorin Ianceu şi copilotul Răzvan Petrescu au urcat pentru prima dată la locul unde în 20 ianuarie a avut loc accidentul aviatic în urma căruia au fost răniţi, ei fiind însoţiţi de cei trei moţi salvatori, precum şi de oficialităţi din Horea şi de localnici care au participat la căutarea epavei avionului. Gheorghe Giurgiu, unul dintre cei trei moţi salvatori care au ajuns primii la locul accidentului, a declarat că întâlnirea a fost foarte emoţionantă: "Ne-am întâlnit sâmbătă pentru prima dată de la accidentul aviatic din Apuseni cu doi dintre medicii răniţi, Radu Zamfir şi Sorin Ianceu, şi cu copilotul Răzvan Petrescu, chiar la locul unde s-a prăbuşit avionul. A fost o întâlnire foarte emoţionantă şi ne-am bucurat foarte tare, mai ales pentru Răzvan, care a putut să urce pe munte, chiar dacă în cârje. La locul unde s-a prăbuşit avionul s-a ţinut un moment de reculegere pentru pilotul Adrian Iovan şi pentru Aura Ion şi am aprins lumânări". Acesta a subliniat că după reîntâlnirea de la locul accidentului cei doi medici răniţi şi copilotul au fost invitaţi să îi viziteze pe moţi la casele lor: "Am povestit cum a fost, le-am arătat traseul pe unde am urcat ca să ajungem la locul unde s-a prăbuşit avionul, cât am mers pe munte. Tare mă bucur că i-am salvat şi că azi am putut să ne revedem sănătoşi". Revederea moţilor salvatori şi a victimelor accidentului aviatic a avut loc în cadrul "Zilelor lemnarului", manifestare care are loc la acest sfârşit de săptămână în comuna Horea. La locul tragediei a urcat şi o fanfară de tineri din judeţul Neamţ, care au intonat, printre altele, şi imnul naţional. Astăzi, celor cinci supravieţuitori ai accidentului aviatic din Apuseni şi celor trei localnici care au ajuns primii la epavă le va fi acordat titlul de cetăţean de onoare al comunei Horea, iar Aura Ion şi Adrian Iovan, care au decedat în urma accidentului, vor primi post-mortem aceeaşi distincţie. De la ceremonie, care va avea loc la Mătişeşti, sat care aparţine comunei Horea, vor lipsi ceilalţi doi medici care au supravieţuit accidentului aviatic, Valentin Calu şi Cătălin Pivniceru, care sunt plecaţi din ţară.