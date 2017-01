Sam Allardyce va fi noul selecționer al Angliei

Sam Allardyce, actualul antrenor al echipei Sunderland, urmează să fie desemnat în funcția de selecționer al Angliei, au anunțat miercuri seară mai multe publicații britanice, numirea oficială fiind așteptată pentru ziua de joi. Allardyce, în vârstă de 61 de ani, îl va înlocui pe Roy Hodgson, care a demisionat după fiasco-ul englezilor la EURO 2016, unde Rooney și compania au fost eliminați surprinzător de Islanda (2-1), în optimile de finală ale turneului final organizat de Franța.

Fost jucător profesionist, Allardyce a devenit antrenor în 1991 și s-a aflat la comanda mai multor echipe engleze de plan secund, precum Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers sau West Ham United. Sosit în octombrie 2015 la Sunderland, el a reușit să mențină echipa în Premier League, terminând pe locul 17, cu două puncte avans în fața primei retrogradate, Newcastle. Sam Allardyce are în palmares 467 de meciuri în Premier League ca antrenor, fiind depăşit în această privinţă doar de Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger şi Harry Redknapp. Totuşi, Allardyce nu a câştigat niciun trofeu major în carieră, iar echipele antrenate de el au avut un stil de joc bazat pe mingi lungi, cu cifre scăzute în privinţa posesiei.

Tehnicianul, care a candidat și în urmă cu zece ani pentru funcția de selecționer, atribuită în cele din urmă lui Steve McClaren, s-a întâlnit săptămâna trecută cu membrii comisiei responsabile cu desemnarea noului selecționer. Conform presei britanice, nominalizarea va fi oficializată în cursul zilei de joi de conducerea Federației Engleze de Fotbal (FA). Miercuri după-amiază, directorul general al FA, Martin Glenn, a asigurat că noul selecționer „nu va fi un mercenar angajat pe termen scurt, ci un tehnician capabil să construiască un model eficace. „Eu vreau pe cineva care să muncească cu adevărat pentru echipa națională A, dar și cu jucătorii echipelor sub 16 ani, sub 17 ani și sub 18 ani, ca să construiască ceva cu ei”, a afirmat Glenn.

Allardyce a fost recomandat călduros de emblematicul Alex Ferguson, fostul antrenor al echipei Manchester United. Celălalt candidat era Steve Bruce, antrenorul echipei Hull City, care a fost audiat și el. Cele două cluburi, Hull și Sunderland, au solicitat Football Association să ia rapid o decizie, pentru a avea timp să găsească rapid o soluție pentru găsirea unui înlocuitor în vederea pregătirii noului sezon, ce va debuta pe 13 august. De asemenea, mai trebuie stabilită și suma pe care o va primi Sunderland, în condiţiile în care Allardyce mai are un an de contract cu gruparea de pe Stadium of Light.

Eddie Howe, antrenor la Bournemouth, și germanul Jurgen Klinsmann, actualul selecționer al SUA, au fost citați regulat printre numele înscrise pe lista scurtă a FA. Însă, după experiențele nefericite ale lui Sven-Goran Eriksson (2001-2006) și Fabio Capello (2008-2012), FA a decis să meargă pe varianta unui selecționer englez.