Sam Simon îşi donează averea

Diagnosticat cu cancer de colon în fază terminală, Sam Simon, unul dintre creatorii serialului „The Simpsons / Familia Simpson”, a anunţat că îşi va dona întreaga avere. Medicii l-au anunţat că mai are de trăit între trei şi şase luni, aşa că Sam Simon a anunţat că îşi va dona întreaga avere, estimată la mai multe milioane de dolari, acelor organizaţii de caritate pe care le-a sprijinit prin intermediul fundaţiei sale, Sam Simon Foundation, care oferă alimente persoanelor sărace şi sprijin căminelor pentru animalele fără stăpâni. De-a lungul timpului, Sam Simon a sprijinit şi câteva organizaţii celebre, precum PETA, Save the Children sau asociaţia marină Sea Shepherd Conservation Society. Vila sa din Malibu, California, a devenit de-a lungul anilor un veritabil sanctuar pentru câinii nedoriţi, salvaţi de la moarte din adăposturi. „Am mai mulţi bani decât pot să cheltuiesc. Am avut grijă de toţi cei din familia mea. În plus, mă bucur să fac acest lucru”, a declarat acesta.

În vârstă de 58 de ani, Sam Simon a creat, alături de Matt Groening, conceptul care a stat la baza celebrului serial de televiziune „The Simpsons / Familia Simpson”.