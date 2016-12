Samantha Fox face tratament antirabic

O vacanţă de vis s-a transformat în coşmar pentru Samantha Fox, în vârstă de 44 de ani. Cântăreaţa se află pe mâinile medicilor după ce s-a îmbolnăvit de rabie în Thailanda. Diva anilor \'80 se afla în staţiunea Koh Samui, când a fost muşcată de o pisică fără stăpân. Samantha Fox s-a prezentat la primul punct de prim ajutor şi a făcut o serie de injecţii. „Ador animalele, mai ales pisicile, dar acolo ele sunt privite ca şi şobolanii, şi trebuie să se apere. Am sfârşit prin a hrăni o grămadă dintre ele, dându-le bucăţi de crustacee după cină. Asta era întinsă la picioarele mele şi credeam că ne înţelegem bine, aşa că m-am aplecat să o alint, dar m-a muşcat atât de tare, încât a ajuns la os”, a declarat cântăreaţa. Samantha Fox îşi petrecea vacanţa alături de Myra Stratton, impresara şi partenera ei de viaţă.

Între timp, cele două au revenit în Marea Britanie, unde continuă îngrijirea medicală. „Tratamentul te face să te simţi bolnavă şi oribil, cu adevărat slăbită”, a completat starul. Rabia (turbarea) este o boală infecţioasă virală a mamiferelor provocată de virusul rabic, care se găseşte în saliva animalelor infectate. Transmiterea bolii se realizează prin muşcătură. Rabia este o maladie care se caracterizează prin leziuni ale sistemului nervos central, urmate de paralizie şi moarte. În prezent, această maladie este practic dispărută la om în majoritatea ţărilor dezvoltate, dar continuă să reprezinte o problemă majoră de sănătate publică în multe ţări din Asia şi Africa.

Cântăreaţă pop-dance, model şi actriţă, Samantha Fox a fost comparată cu Marilyn Monroe şi Madonna, datorită alurii ei fascinante. De-a lungul timpului, Samantha Fox a lansat mai multe albume, precum “Touch Me” în 1986, “Samantha Fox” în 1987, “I Wanna Have Some Fun” în 1988, “Just One Night” în 1991, “Greatest Hits” în 1992, “21st Century Fox” în 1998, “Watching You Watching Me” în 2002, “Angel with an Attitude” în 2005 şi “Greatest Hits” în 2009.