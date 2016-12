Samantha Morton, acuzată de tentativă de crimă la 14 ani

Oricît de bine păstrate, secretele tot ies la iveală aşa că actriţa britanică, în vîrstă de 31 de ani, a decis să povestească despre adolescenţa sa zbuciumată. Cîştigătoarea a două Globuri de Aur, Samantha Morton a recunoscut că a fost acuzată de tentativă de crimă şi ameninţare cu moartea pe cînd avea abia 14 ani. Aceasta a povestit că se afla într-o casă de copii din Nottingham, cînd a ameninţat cu moartea o fată care a agresat-o. Samantha Morton, care a debutat ca regizoare cu lungmetrajul „The Unloved”, a recunoscut că s-a inspirat din viaţa ei pentru realizarea producţiei.

Samantha Morton a fost trimisă la un orfelinat la trei ani, cînd părinţii ei au divorţat. La 16 ani, încerca să îşi rezolve problemele cu drogurile, după ce la 14 ani fusese incarcerată. „Eram abuzată fizic şi am încercat să mă răzbun. Singura persoană pe care am rănit-o în final am fost doar eu. Am fost închisă într-o celulă, timp de trei zile. A fost teribil. Am stat acolo şi m-am gîndit că nu îmi doresc asta de la viaţa mea. Nu sînt o criminală. Nu sînt un cuţitar. Am fost atît de ruşinată de mine”, a mărturisit actriţa. Acuzaţia iniţială de tentativă de crimă a fost schimbată în ameninţare cu moartea. A fost condamnată la 18 săptămîni într-un centru de reeducare şi recunoaşte că asta i-a schimbat viaţa. „Ceea ce mă şochează este că atît de mulţi oameni părăsesc orfelinatele şi devin oameni ai străzii, iar cînd eşti aşa faci crime, te prostituezi, iei droguri. Este un cerc vicios. Asta trebuie să schimbăm”, a completat Samantha Morton. Mamă a doi copii, vedeta are o bogată experienţă de viaţă care a ajutat-o să obţină şi două nominalizări la Oscar.