Samara a revenit în sala de antrenament de la LPS CSS

Transferată în acest an la clubul italian ASTT San Donatese, Elizabeta Samara, cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România, a ales să-şi petreacă Sărbătorile de iarnă acasă, la Constanţa. Printre mesele festive şi reîntîlnirile cu rudele şi prietenii, sportiva şi-a strecurat în program şi cîteva antrenamente, primul dintre ele avînd loc chiar ieri, în sala de la LPS CSS “Nicolae Rotaru”. „Mă bucur să fiu din nou acasă. Mi-a fost tare dor să-mi revăd coechipierele şi să mă pregătesc din nou în această sală. Chiar dacă sînt în vacanţă trebuie să mă antrenez pentru că în luna ianurie voi avea foarte multe meciuri de susţinut şi trebuie să mă menţin în formă”, a declarat Samara. Declarată cea mai bună sportivă a anului 2008 de către Federaţia Română de Tenis de Masă (FRTM), alături de Daniela Dodean, Eliza speră să demonstreze că este cea mai bună şi în 2009. „Este bine să fi pe primul loc, iar acest lucru mă obligă să joc foarte bine şi în următorul an pentru a mă menţine acolo. Am încheiat un an bun, pentru că am reuşit să îmi îndeplinesc visul de a participa la Olimpiadă, dar îmi doresc un an şi mai bun pentru a ajunge şi mai sus”, a declarat constănţeanca, care pe 7 ianuarie va participa la cea mai dificilă competiţie, Turneul Campionilor. La întrecere vor participa cei mai buni opt sportivi şi cele mai bune opt sportive ale lumii din 2008, Elizabeta Samara primind un wild card din partea organizatorilor. De altfel, Samara este singura reprezentantă a noastră care va participa la acest turneu, unde mai sînt invitate Yining Zhang (campioana olimpică de la Beijing), Yue Guo (campioană mondială în 2008) sau Xiaoxia Li (cîştigătoarea Cupei Campionilor). Competiţia va avea loc în perioada 9-11 ianuarie, la Changsha (China), însă antrenorul Viorel Filimon nu o va însoţi pe Eliza din cauză că FRTM nu dispune de bani pentru a deconta deplasarea. “Eliza o să plece singură pentru că Federaţia ne-a anunţat că nu dispune încă de bani pentru a deconta deplasarea mea. Va fi un concurs foarte tare, însă important este evoluţia ei acolo pentru că e dificil să speri la ceva”, a spus Filimon.