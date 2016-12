Samara şi Filimon, campioni europeni la dublu mixt

Doi constănţeni, Eliza Samara, jucătoare crescută la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, şi Andrei Filimon, legitimat la Tenis Masă Constanţa, ambii pregătiţi de antrenorul constănţean Viorel Filimon, de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, au strălucit la Campionatele Europene de tenis de masă de dublu mixt pentru seniori, desfăşurate la finalul săptămânii trecute la Istanbul, în Turcia. Cotaţi cu şanse la un loc pe podium, cei doi au depăşit toate aşteptările şi au cucerit medalii de aur, devenind campioni europeni. Samara şi Filimon au început cu emoţii, ocupând locul secund în Grupa preliminară C, după un succes, 3-2 (6-11, 11-7, 11-9, 4-11, 11-7) cu Pengfei Jian şi Fulya Ozler (ambii din Turcia), şi un eşec, 2-3 (3-11, 11-4, 12-14, 11-8, 9-11) cu Pavel Platonov şi Aleksandra Privalova (ambii din Belarus). Cei doi s-au revanşat în meciurile eliminatorii, când au obţinut victorii pe linie. În sferturi, s-au impus în duel cu reprezentanţii Serbiei, Zolt Pete şi Gabriela Feher, cu 4-2 (11-7, 11-7, 6-11, 11-8, 5-11, 11-7), iar în semifinale au trecut de cuplul româno-turc, alcătuit din Adrian Crişan şi Melek Hu, cu 4-0 (11-2, 12-10. 11-9, 11-5). În finală, s-au impus în faţa perechii formate din Aleksandar Karakasevic (Serbia) şi Ruta Paskauskiene (Lituania), cu 4-2 (7-11, 6-11, 11-6, 11-8, 11-5, 14-12), luându-şi astfel revanşa după înfrângerea suferită în urmă cu doi ani, în semifinalele CE de la Subotica, în Serbia, când s-au mulţumit cu medaliile de bronz. Pe lângă medaliile de aur, România a obţinut şi un bronz, prin Adrian Crişan, care a făcut pereche cu turcoaica de origine chineză Melek Hu. La startul competiţiei au mai fost două cupluri din România, Ovidiu Ionescu / Bernadette Szocs şi Hunor Szocs / Camelia Poştoacă, dar ambele s-au oprit în faza grupelor preliminarii.

DUPĂ 20 DE ANI. “Nu suntem noi dacă nu avem emoţii la fiecare meci. În finală, ne-am acomodat greu cu stilul lui Karakasevic, un specialist de dublu, şi am pierdut primele două seturi. Ne-am revenit, însă ultimul set a fost de-a dreptul dramatic. Am condus cu 9-5, însă am greşit mingi uşoare şi le-am dat ocazia adversarilor să revină în meci. În cele din urmă, am câştigat setul şi am luat titlul european. Cu Andrei joc împreună de aproape 9 ani, iar în această vară am avut ocazia să ne antrenăm mai mult, la Constanţa”, a mărturisit Eliza Samara. “Ca orice campionat european, nu a fost uşor, dar ne-a ajutat mult faptul că ne-am pregătit special, în această vară, acasă la Constanţa. Am sperat de la început la o medalie, însă, după ce am văzut la ce nivel jucăm, ne-am gândit că este păcat să ratăm aurul. Ne-am acomodat greu cu mesele de joc, motiv pentru care am şi pierdut un meci în grupe, dar totul este bine când se termină cu bine”, a adăugat Andrei Filimon. “Nu am fost foarte optimist înainte de startul întrecerii, pentru că întâlneam multe cupluri valoroase, care aveau deja în palmares titlul de campioni europeni. De altfel, jumătate de perechile prezente la Istanbul ar fi putut să câştige medaliile de aur. De aceea, au fost două meciuri extrem de echilibrate în faza grupelor. În sferturi, Eliza şi Andrei au făcut un meci bun, apoi au jucat senzaţional în semifinale, iar în ultimul act au remontat spectaculos după ce au fost conduşi cu 2-0. Titlul european reprezintă o confirmare a muncii depuse de foarte mulţi ani. Îmi amintesc că, în urmă cu exact 20 de ani, Andrei câştiga în Spania, alături de Antoanela Manac, medaliile de aur în proba de dublu mixt la Campionatul European de cadeţi”, a povestit antrenorul Viorel Filimon.