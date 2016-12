Samara speră ca 2010 să-i scurteze drumul spre Londra 2012

Revenită la Constanţa pentru a petrece Sărbătorile de Iarnă alături de familie, jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara îmbină utilul cu plăcutul. Mesele festive în compania celor dragi şi-au spus cuvântul, iar sportiva va reveni astăzi în sala de antrenamente pentru a fi în formă la începutul anului. Luna ianuarie se anunţă una foarte încărcată şi fiecare zi de pauză este recuperată cu greu. „M-am bucurat de aceste Sărbători pentru că am fost alături de familie şi prieteni. Trebuie să-mi reiau însă antrenamentele pentru că mă aşteaptă un an greu. Şi luna ianuarie va fi încărcată”, a declarat Eliza Samara, care nu are însă prea mulţi parteneri de antrenament după ce colegele sale de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, Anamaria Sebe şi Cristina Hîrîci, au plecat ieri în China. „Nu prea am cu cine să mă antrenez. Eu voi ajunge în China pe 2 ianuarie şi voi sta patru zile acolo. Pe 7 ianuarie am Pro Tour Grand Final în Macao, după care voi reveni în China, unde stau până pe 18 ianuarie. Pe 19 ianuarie începe Open-ul Sloveniei, o altă competiţie importantă”, a explicat Samara. Aflată în cel de-al doilea an de seniorat, eleva lui Viorel Filimon şi Liliana Sebe a făcut cunoştinţă în 2009 cu cel mai important rezultat al său din această etapă a carierei - medalia de aur obţinută la Campionatele Europene de la Stuttgart, rezultat înregistrat într-o perioadă dificilă pentru sportivă. „Anul 2009 pot să zic că a fost un an bun pentru mine. A fost şi greu, pentru că au fost Campionatele Mondiale şi Europene, unde nu a ieşit aşa de bine cum vroiam eu, dar medalia de la dublu fete de la Stuttgart m-a făcut să am din nou încredere în mine”, a spus Eliza Samara, care speră ca în 2010 să câştige cât mai multe concursuri pentru a-şi scurta drumul spre Londra 2012. „Îmi doresc ca în 2010 să fiu sănătoasă şi să am putere de muncă. Va fi un an greu pentru că eu mă gândesc deja la 2012. Îmi doresc să participi la multe concursuri şi să câştig ca să mă pot califica direct la Jocurile Olimpice de la Londra”, s-a arătat, încrezătoare, Elizabeta Samara, care din 2008 joacă pentru clubul italian ASTT San Donatese.