Sâmbătă are loc a doua ediţie a “Dobrogea Karate Cup Maritimo”

Sâmbătă, între orele 11.00 şi 17.00, Centrul Comercial Maritimo din Constanţa va fi gazda celei de-a doua ediţii a “Dobrogea Karate Cup”, competiţie organizată de CS Karate Dinamic şi Maritimo Shopping Center. La ediţia din acest an sunt aşteptaţi peste 250 de copii de la mai multe cluburi din ţară, Constanţa fiind reprezentantă de CS Karate Dinamic, CS Marea Neagră şi CS Bujin Cernavodă. „Vrem ca ediţia din acest an să aibă un succes şi mai mare decât cel înregistrat anul trecut. Vor fi concurenţi din toată ţara, întrecerea fiind deschisă tuturor categoriilor de vârstă: copii, cadeţi, juniori şi seniori. Se va concura în proba de shotokan“, a precizat preşedintele CS Karate Dinamic, sensei Gabriel Popescu. La conferinţa de presă organizată ieri a participat şi Aurel Pătru, preşedintele Federaţiei Mondiale SKDUN. „Practic această disciplină de 36 de ani, având centură neagră 7 Dan. Şi cu această ocazie dorim să facem o nouă propagandă karate-ului, o artă care în primul rând înseamnă educaţie. Karate-ul de performanţă creează idoli care pot fi urmaţi, iar cu această ocazie vor fi şi mulţi sportivi din cadrul lotului naţional“, a declarat Aurel Pătru, care este şi antrenorul lotului naţional. „După reuşita de anul trecut, când sute de copii au luat parte la competiţia de karate, Maritimo continuă să ofere sprijin competiţiilor sportive. În urmă cu puţin timp a avut loc Cupa Maritimo la tenis de masă, săptămâna trecută am organizat o competiţie rezervată iubitorilor fotbalului, iar acum continuăm cu această întrecere la care aşteptăm din nou o participare numeroasă”, a afirmat şi Sorin Drache, manager de marketing la Maritimo Shopping Center.

CRITERIU DE SELECŢIE. “Dobrogea Karate Cup” reprezintă şi un criteriu de selecţie pentru lotul naţional al României, care în luna octombrie va participa la Campionatul Mondial din Polonia. „Este penultimul criteriu de selecţie pentru Campionatul Mondial, astfel că reprezintă o bună şansă pentru fiecare concurent. Din păcate, karate-ul nu este sport olimpic, iar bugetul federaţiei pe ultimul an a fost de doar nouă mii de euro. Dacă, pentru iniţiere, acest sport nu este costisitor, un abonament pe lună în Bucureşti fiind de 80 de lei, odată cu performanţa cresc şi costurile. Un sportiv de performanţă trebuie să-şi plătească deplasările la Campionatele Mondiale sau Europene“, a mai spus Aurel Pătru.