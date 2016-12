Sâmbătă, finalele la Oval 5 Beach Rugby România

A treia ediţie a turneului Oval 5 Beach Rugby România, turneu de rugby pe plajă care se desfăşoară pe şapte categorii de vârstă, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, Under 17, Under 18 şi old-boys, şi care are loc la arena de volei pe plajă “Beach CVM Tomis”, situată în zona Cazino din Mamaia, a ajuns în faza finalelor. Ieri au fost desemnate primele echipe câştigătoare, Progresul Cernica Ilfov impunându-se la U10, în timp ce CTMR Bucureşti a ocupat primele locuri la U17 şi U18, la cea din urmă fiind secondată de RC Cleopatra Mamaia. Astăzi este zi de pauză, iar sâmbătă, cu începere de la ora 8.30, sunt programate ultimele finale. Se va juca sistem turneu, prima clasată urmând să fie desemnată câştigătoarea turneului. La U12 finalistele sunt CSO Pantelimon, RC Cleopatra Mamaia şi CS Muşchetarii Mihail Kogălniceanu, la U 14, RC Cleopatra Mamaia, RC Litoral 1 Mangalia, CSS Buftea Ilfov şi CS Tomitanii Constanţa, iar la U 16, Liceul Gheorghe Duca 1 Constanţa, Palatul Copiilor Buftea Ilfov şi CN Aurel Vlaicu Bucureşti. După festivitatea de premiere, la care şi-a anunţat prezenţa preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Pompiliu Borş, în jurul orei 11.00, sunt programate meciuri de old-boys în cadrul Memorialului “Viorel Spinei” la care vor lua parte toţi antrenorii echipelor participante la acest turneu. La startul întrecerii, organizată de Asociaţia Sportivă Oval 5 Beach Rugby România, Federaţia Română de Rugby, CS Cleopatra Mamaia, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, au fost prezente 25 de cluburi, 56 de echipe şi 488 de tineri jucători. „Turneul organizat la Mamaia este înscris în circuitul european. Beach-rugby-ul va fi prezent la Jocurile Olimpice din 2016, de la Rio de Janiero, în mod experimental şi sunt sigur că în 2020 va fi primit în familia olimpică cu drepturi depline”, a spus directorul turneului de la Mamaia, Lucian Osatiuc.