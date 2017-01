Sâmbătă, zi decisivă în trei grupe ale Trofeului „Telegraf“

07:43:18 / 11 Februarie 2016

Programari

In multe domenii pentru ca totul sa mearga bine se practica SERVICIUL DE EXTERNALIZARE,adica dai un domeniu al activitatii unei firme specializate. Venind deseori la meciuri(nu la toate!) am vazut,ca si in celelalte editii,la masa oficialilor persoane pe care le stiu de peste 40 ani in fotbalul constantean si nu numai,ci si in cel republican. Cei doi,domnii Costin si Dragulin,sunt toba de fotbal si ma intreb de ce nu au fost consultati la programul meciurilor din ultima etapa,unele decisive. Sau de ce nu au apelat la cel care a condus direct fotbalul constantean aproape 25(!!)ani domnul Mihu si sa nu-l foloseasca doar ca imagine la tragerea la sorti sau la decernarea premiilor la final. Daca ar fi fost consultati ar fi sesizat usor ca multe meciuri in care se disputa calificarea sunt programate,fie aiurea,fie aleatoriu,fie NEPROFESIONAL. Cum in aceasta editie m-au nemultumit multe decizii ale organizatorilor(sau indecizii ale lor) nu am putut sa inteleg ultimile programari. Astfel in Grupa A se joaca intai meciul Capitol-Club si mai apoi Ancora-Cariocas. Ordinea trebuia sa fie inversa deoarece o victorie a Capitolului o duce in sferturi iar meciul Cariocas ar deveni amical!. In Grupa B sunt programate in ordine Sageata-CFR si Vertirol-Macedonia. La fel si aici,o victorie CFR duce meciul urmator in derizoriu. si in Grupa C unde 4 echipe spera sa obtina locul 2,dar echipa cu cele mai mici sperante Inter joaca ultima! Adica joaca,daca va juca,numai daca rezultatele meciurilor Atletic-Municipal si Vulturii-Olds Boy le vor fi,norocos,favorabile. Si uite asa,mai mult ca sigur meciuri care ar fi avut miza se vor juca ca si amicale,mai ales daca tinem cont ca majoritatea jucatorilor echipelor se cunosc intre ei de o viata si multe prietenii nu se uita.