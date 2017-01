Prezidentul este trist, plictisit şi ponosit. Deşi a semănat mii de hectare de politichie cu sămînţă de scandal, nu i-a ieşit nimic, adică niciun caft electoral ca lumea. S-au altoit cîţiva, doi, trei, dar fără nicio semnificaţie revoluţionară. Degeaba şi-a scos buldogul în parc ca să-l înveţe cum să fie combativ şi chiar feroce! Prezidentul i-a aruncat la înaintare discuri uşoare cu feţele contracandidaţilor şi a aşteptat ca buldogul să le facă zdrenţe. Aiurea. Buldogul s-a frecat de pantalonii lui şi chiar i-a… udat! Prezidentul reclamă proasta calitate a sămînţei de scandal ce i-a fost livrată pentru campania electorală. Dînsul este supărat chiar şi pe dracul, pentru că nu i-a îmbîrligat corespunzător pe candidaţi şi nu a reuşit să încingă spiritele. Halal campanie electorală! Nu tu cafturi, nu tu ciomăgeli autohtone după deviza “La toşilă / la chietroi / să tai capul la ciocoi”, nu tu un cap în gură care să-i reamintească de perioada suavă petrecută la primăria capitalei… Prezidentul este ofuscat pentru faptul că sămînţa de scandal nu a încolţit conform aşteptărilor sale. Cu toate că a folosit spanac din abundenţă, candidaţii, în spatele cărora se află domnia sa, se poartă ca nişte domnişoare de pension. Unde sînt golănaşii cu care prezidentul spera să-i reducă pe toţi la tăcere? Unde s-au ascuns cei care au luat ca model sfînt limbajul său violent şi epitetele care l-au făcut celebru în sectorul dominat de băieţii de cartier? În loc să latre furios, cu balele pînă la pămînt, buldogul, cu care ne tot ameninţă, mai mult scheaună, dacă nu cumva chiar miorlăie. Nici ceilalţi acoliţi ai şefului cel mare nu sînt mai breji. E drept, zilele trecute, a apărut unul nervos pe la televizor, se răstea la toată lumea şi ne arăta palma cît cazmaua, dar nu s-a speriat nimeni. Prezidentul nu se simte în apele lui dacă nu sînt alegeri cu deranj mare şi cu conflicte de proporţii pe care, în cele din urmă, în chip de salvator al naţiunii, dumnealui să le aplaneze. Spera domnul preşedinte ca sămînţa lui de scandal să aibe efectul tărîţei şi să umfle muşchii candidaţilor din partidul său cu pedală. Vax albina. În schimb, am asistat la cîteva demonstraţii şi lecţii predate buldogilor din curtea Cotrocenilor. Ca un instructor desăvîrşit şi un instigator de clinciuri politice pe cinste, preşedintele Băsescu ne-a predat lecţia de aur a mîrîitului şi a tehnicii prin care se poate ajunge direct la jugulara adversarului. Am înţeles că, dacă vrei să mergi la intimidare, e musai să-ţi jigneşti, fără pic de jenă, contracandidatul. Maşina prezidenţială de făcut muci adversarii politici funcţionează ireproşabil. Fiind multifuncţională, la nevoie, şi cîte nevoi nu are un prezident!, poate fi adaptată la rigorile şi precizia loviturii cu capul în gură. Îmbîrligătorul naţional spera ca sămînţa sa să provoace o nouă revoluţie în materie de cafturi electorale, drept care a cerut cu vehemenţă buldogilor lui să sfîşie pînă şi afişele electorale ale adversarilor! Ştiţi cum stă treaba, dumnealui nu-i plac dulcegăriile ieftine şi blaturile care îl ocolesc. Supărare mare la Cotroceni! Sămînţa de scandal a dat în fiert precum tărîţa, dar nema efecte războinice! Confruntările politice civilizate nu-i priesc preşedintelui. Fără caft şi înjurături deschise, viaţa lui la Cotroceni nu are niciun sens. De aceea, seara, în momentele sale de singurătate, pune buldogii să latre nervos la lună. Din păcate pentru domnia sa, latră a pagubă…