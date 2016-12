Sammy Hagar este vizitat de extratereştri

Fostul solist al trupei de heavy metal Van Halen, Sammy Hagar, a povestit în memoriile sale că odată a visat că a fost contactat de omuleţii verzi, pe dealurile din Fontana, California. ”S-a întâmplat. Această ciudăţenie s-a întâmplat. Vă spun eu”, a declarat rockerul în vârstă de 62 de ani. În autobiografia lui, intitulată ”Red: My Uncensored Life in Rock”, Sammy Hagar a povestit că a văzut o navă şi două creaturi care apoi ”pătrundeau în mintea mea, printr-o conexiune wireless. A foar o situaţie de transfer de informaţie. Asta se întâmpla cu mult înainte să existe computere sau orice fel de wireless. Nu existau nici telefoane de acest tip”. Însă, nu a fost singurul lui contact cu extratereştrii. Prima dată s-a întâmplat pe când avea 4 ani. ”Odată am văzut ceea ce credeam că ar fi, la vremea aceea, o maşină fără volan. Locuiam la ţară şi am văzut asta plutind pe un câmp, provocând o mare furtună de nisip. Am aruncat pietre în ea. Şi nu ştiu ce s-a întâmplat după asta”, mai povesteşte rocker-ul. Sammy Hagar a recunoscut însă că a făcut, de-a lungul timpului, excese de droguri şi băutură. Să fie aceasta explicaţia pentru apariţia omuleţilor verzi în viaţa lui de mai târziu?