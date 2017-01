Samsung a lansat un smartwatch care dă telefoane

Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd a dezvăluit, ieri, primul smartwatch care este capabil să efectueze și să primească apeluri telefonice fără un telefon mobil în apropiere, un alt efort în încercările grupului de a găsi noi motoare de creștere a afacerilor sale. Samsung Electronics, cel mai mare producător mondial de smartphone-uri, este implicat activ în dezvoltarea de dispozitive portabile inteligente prin care să contracareze tendința de scădere a veniturilor diviziei sale de telefoane mobile.

Samsung nu este singura companie interesată de dispozitive portabile inteligente. Rivalul Apple ar urma să lanseze, în acest an, propriul său dispozitiv, iar LG Electronics Inc. a lansat, ieri, propriul său smartwatch G Watch R. Noul smartwatch Samsung, denumit Gear S, este diferit de predecesori printr-un display curbat Super AMOLED, cu o diagonală de 2 inci, oferind conectivitate Wi-Fi, navigație prin satelit și GPS încorporat. Dispozitivul utilizează sistemul de operare Tizen, dezvoltat de Samsung. Grupul sud-coreean a precizat că Gear S va începe să fie comercializat din luna octombrie, dar nu a oferit detalii referitoare la preț sau pe ce piețe va fi disponibil. Potrivit unui studiu realizat de compania Canalys, anul trecut, la nivel global s-au vândut 3,15 milioane de dispozitive portabile inteligente, iar în prima jumătate a acestui an, volumul vânzărilor este de peste două ori mai mare, circa 6,2 milioane de unități fiind vândute la nivel global.