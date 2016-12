Samsung lansează Galaxy S IV în SUA

Compania sud-coreeană Samsung va lansa Galaxy S IV pe data de 14 martie, la New York, mutând pe terenul Apple războiul pentru supremaţie pe piaţa smartphone-urilor. Decizia a fost luată după ce Samsung a primit multe solicitări de la operatorii de telefonie mobilă din SUA. Galaxy S IV va intensifica concurenţa pe piaţa din SUA. Lansarea va fi prima din SUA pentru un model Galaxy în ultimii trei ani şi vine în contextul unei ofensive publicitare a companiei pe piaţa americană, inclusiv prin ironii la adresa fanilor Apple. „Am prezentat Galaxy S III la Londra anul trecut, iar de această dată am schimbat locaţia, întrucât am fost bombardaţi cu cereri de la operatorii telecom americani pentru prezentarea Galaxy S IV în SUA”, a declarat şeful diviziei de dispozitive mobile a Samsung, JK Shin.

Noul model Galaxy S va fi echipat cu un ecran cu rezoluţie mai ridicată şi cu cameră mai bună comparativ cu predecesorul, precum şi cu un procesor quad-core mai rapid, potrivit informaţiilor din presă. Samsung a prezentat primul Galaxy S în 2010 în SUA, urmat de Galaxy S II în Spania în 2011 şi Galaxy S III în Marea Britanie anul trecut.

SUMMIT TEHNOLOGIC La rândul său, compania finlandeză Nokia a lansat în cadrul Congresului Mondial pentru Telefonie Mobilă, în plină desfăşurare la Barcelona, două noi smartphone-uri pe segmentele de preţ mediu şi redus, parte a unei strategii de a-şi creşte vânzările, în timp ce concurenţii introduc modele mai scumpe. Cele două smartphone-uri utilizează cea mai recentă versiune a sistemului de operare Windows Phone şi vor intra la vânzare până la sfârşitul lunii martie. Modelul Lumia 720 se încadrează în categoria de preţ mediu, cu 329 euro excluzând subvenţii de la operatori şi taxe. Smartphone-ul, considerabil mai subţire faţă de celelalte telefoane Lumia de pe piaţă, dispune de o cameră de 6,7 megapixeli cu lentile Carl Zeiss. Al doilea smartphone lansat, Lumia 520, va fi cel mai ieftin model cu Windows de până acum al Nokia, cu un preţ de 130 euro fără subvenţii de la operatori şi taxe. O ofertă de smartphone-uri mai accesibile este crucială pentru Nokia, întrucât compania finlandeză se confruntă cu concurenţa tot mai intensă a modelelor cu sistem de operare Android, produse de companii din China, precum Huawei Technologies şi ZTE, şi vândute cu preţuri chiar şi de 90 de dolari. Cele două modele nu sunt compatibile cu tehnologia LTE, astfel că nu vor putea utiliza reţelele de generaţia a patra.

Telefoanele vor fi lansate întâi în câteva ţări din Asia în acest trimestru, inclusiv Vietnam şi Hong Kong, urmând să fie introduse la nivel global până în iunie. Lansările Nokia vin într-o perioadă aglomerată pentru industria telecom, după ce rivali printre care Sony Corp, HTC şi Huawei Technologies au prezentat noi smartphone-uri cu preţuri ridicate. HTC a lansat HTC One, iar Sony a început vânzarea Xperia Z, ambele folosind Android. Huawei a introdus, duminică, Ascend P2smartphone (Android), despre care afirmă că este cel mai rapid dispozitiv mobil 4G de pe piaţă.

DOMINAŢIA APPLE SE CLATINĂ Reuniunea anuală Congresului Mondial pentru Telefonie Mobilă pare să marcheze mai mult ca oricare alt eveniment sfârşitul dominaţiei Apple pe piaţa mondială a smartphone-urilor şi tabletelor şi ascensiunea unor rivali cu sisteme de operare mai deschise. Mozilla a deschis neoficial evenimentul de la Barcelona. Organizaţia nonprofit, care a folosit Firefox în urmă cu un deceniu pentru a lupta împotriva controlului Microsoft pe piaţa motoarelor de căutare online, vrea să schimbe total acum piaţa smartphone-urilor. „Industria este în prezent controlată nenatural de doar câteva companii”, a declarat directorul general al Mozilla, Gary Kovacs, la prezentarea primei generaţii de dispozitive mobile cu sistem de operare Firefox şi partenerilor.

Cei peste 20 de directori din sectorul telecom care au contribuit la lansarea Firefox OS au avut opinii similare. Telefonica, una dintre cele mai mari companii de telefonie mobilă din lume, vrea să introducă în scurt timp dispozitive cu Firefox OS în Spania, Brazilia, Columbia şi Venezuela. America Movil, controlată de Carlos Slim, cel mai bogat om din lume, s-a angajat să lanseze Firefox OS în Mexic şi pe toate pieţele posibile cât mai repede. Mozilla nu este singura companie care vrea să schimbe piaţa smartphone-urilor şi tabletelor. Samsung şi Intel dezvoltă un sistem de operare numit Tizen, care ar urma să fie mai deschis şi va permite dezvoltatorilor de software modificări mai importante comparatic cu iOS al Apple şi Android al Google.

Operatorii de telefonie mobilă sunt atraşi puternic de perspectiva de a putea modifica puternic sistemele de operare, astfel încât să aibă o interacţiune cât mai directă cu clienţii. Ironia în acest caz ar fi că un succes al Samsung cu Tizen ar face compania sud-coreeană mai puţin dependentă de Google şi mai puternică pe piaţa smartphone-urilor şi tabletelor. Restul lumii pare să fi prins din urmă platforma pentru dispozitive mobile a Apple, iar compania americană trebuie să inoveze din nou sau va fi canibalizată de rivalii cu produse mai ieftine şi mai accesibile, notează CNBC. Piaţa smartphone-urilor pare să se fi maturizat, astfel că ocaziile reale ar putea fi în extinderea pe pieţele emergente.

BĂTĂLIE PIERDUTĂ Fondul de investiţii Greenlight Capital, controlat de miliardarul american David Einhorn, a câştigat o primă înfruntare cu Apple în instanţă, judecătorul blocând un vot programat de companie pentru adunarea acţionarilor din 27 februarie. Una dintre chestiunile plasate de Apple pe ordinea de zi a adunării de miercuri ar fi complicat procesul de emitere a unei noi categorii de acţiuni preferenţiale, prin introducerea votului acţionarilor în procedură. Un judecător de la Tribunalul din Manhattan a aprobat solicitarea lui Einhorn de a bloca votul acţionarilor pe această chestiune.

Acţiunile Apple au scăzut cu 36% din septembrie până în prezent, din cauza temerilor că perspectivele de creştere ale companiei s-au deteriorat. Apple se confruntă de câţiva ani cu nemulţumirea acţionarilor privind modul în care utilizează rezervele de bani. După ce a fost aproape de faliment în anii \'90, înainte de revenirea lui Steve Jobs la conducere, Apple a acumulat rezerve impresionante de lichidităţi datorită succesului produselor dezvoltate sub supravegherea sa, precum iPod, iPhone şi iPad. Compania a încercat să rezolve divergenţele cu acţionarii anul trecut, anunţând distribuirea de dividende inclusiv din rezerve, însă mai mulţi investitori, în frunte cu David Einhorn, vor măsuri mai substanţiale.