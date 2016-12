Samsung se menţine activ

Producătorul sud-coreean Samsung a lansat, la New York, cel mai important smartphone din portofoliu, Galaxy S 4. Terminalul vine cu un ecran Super AMOLED de 4.99 inch şi o rezoluţie de Full HD de 1920 x 1080 pixeli. În ceea ce priveşte puterea de procesare, Galaxy S 4 vine cu ceva. Terminalul este dotat, în funcţie de ţară, cu un procesor octa-core de 1.6 Ghz sau un quad-core de 1.9 Ghz. Galaxy S 4 are o memorie RAM de 2 GB, o memorie internă ce poate ajunge la 64 GB, o cameră principală de 13 megapixeli şi una frontală de 2.1 megapixeli. Are o baterie cu o capacitate de 2.600 mAh şi va rula cu Android 4.2.2. Telefonul are un ecran şi o baterie de dimensiuni mai mari şi o ramă foarte îngustă, toate găzduite de o carcasă uşoară (130 g) şi subţire (7,9 mm). Samsung GALAXY S 4 este mai subţire şi totodată mai puternic, fiind disponibil la lansare în două variante de culoare, Black Mist şi White Frost, alte culori urmând să fie lansate pe parcursul anului.

APLICAŢII FOLOSITOARE Funcţia Samsung Smart Pause ajută consumatorul să controleze display-ul smartphone-ului cu ajutorul privirii. Atunci când consumatorii vizionează un videoclip, rularea se opreşte când aceştia se uită în altă direcţe şi este reluată când privirea revine la videoclip. Samsung Smart Scroll le permite consumatorilor să deruleze paginile de internet sau e-mailul fără să atingă ecranul. Acesta recunoaşte privirea utilizatorului şi mişcarea încheieturii mâinii, derulând automat paginile în funcţie de acestea. Funcţia Air View le dă utilizatorilor posibilitatea de a previzualiza un e-mail, S Planner-ul, galeria de imagini şi videoclipuri, doar planând degetul asupra acestora, fără să fie nevoie să le deschidă. Aceştia pot vedea acum mai uşor un număr de telefon salvat pe o tastă de apelare rapidă sau pot vizualiza pagina de internet mărită. Cu ajutorul Air Gesture, utilizatorii pot schimba acum melodia, naviga în sus sau în jos pe o pagină, ori accepta un apel printr-o simplă mişcare a mâinii făcută deasupra ecranului. Cu ajutorul funcţiei S VoiceTM Drive utilizatorii care se află la volan pot activa diferite comenzi cu ajutorul vocii.

Odată conectat la reţeaua Bluetooth a maşinii, noul smartphone activează automat modul Driving, convertind astfel textele scrise în mesaje audio, pentru a ajuta consumatorii să-şi verifice uşor şi în siguranţă mesajele, fără a mai fi nevoie să se uite la ecran. Funcţia Optical Reader face viaţa şi mai uşoară, recunoscând automat mesaje text, cărţi de vizită sau QR codes, oferind funcţii utile precum traducere, apelare, mesagerie şi căutare. Prin funcţia Samsung WatchON, GALAXY S 4 se transformă în telecomandă pentru a controla prin infraroşu dispozitivele sistemului de home entertainment de acasă, precum televizoare, set-top box, DVD playere şi chiar şi aparate de aer condiționat. În plus, utilizatorii pot urmări un conţinut video variat, inclusiv transmisii TV în direct, posturi TV prin cablu şi video on demand, alegând programele preferate cu ajutorul EPG (Electronic Program Guide).

REACŢIA CONCURENŢEI Software-ul Android pe care îl va folosi Galaxy S4 al Samsung este inferior iOS, a declarat directorul de marketing al Apple, Phil Schiller, într-un interviu pentru cotidianul “The Wall Street Journal” în care încearcă să minimalizeze concurenţa din partea principalului rival al iPhone. Presa internaţională a interpretat interviul şefului de marketing de la Apple drept o încercare de a ataca Samsung şi de a estompa atenţia aţintită asupra grupului sud-coreean chiar înaintea lansării S4, cel mai nou model din seria Galaxy. Phil Schiller a insistat că potrivit datelor Apple în trimestrul al patrulea numărul celor care au migrat de la o platformă Android la iPhone a fost de patru ori mai mare decât al celor care au optat pentru o schimbare în sens invers. Sistemul de operare Android este dezvoltat de Google. Apple a transmis în mai multe rânduri mesaje similare în ultimele luni, în timp ce concurenţii precum Samsung au câştigat tot mai multă cotă de piaţă.

COTĂ DE PIAŢĂ Utilizatorii Android folosesc în multe cazuri sitsteme de operare depăşite, iar fragmentarea lumii Android este evidentă, afirmă Phill Schiller. Dispozitivele Android au de suferit pentru că multe componente sunt furnizate de companii diferite, în timp ce Apple îşi dezvoltă atât partea hardware, cât şi sistemul de operare iOS, a adăugat directorul de marketing al Apple. iPhone a avut o cotă de 19% pe piaţa smartphone-urilor livrate anul trecut, comparativ cu 70% în cazul telefoanelor echipate cu Android, potrivit datelor IDC. Schiller pune, însă, sub semnul întrebării relevanţa cotelor de piaţă.

Apple s-a confruntat cu o problemă de imagine în ultima perioadă. Creşterea a încetinit, iar cele mai recente rezultate financiare ale companiei au arătat un avans de 18% al vânzărilor, dar de numai 0,1% pentru profit. Clienţii şi investitorii Apple aşteaptă următoarea inovaţie majoră de la companie. Acţiunile Apple au scăzut puternic, de la nivelul record de peste 700 de dolari de anul trecut la 428 de dolari miercuri. Analişti care anticipau în trecut că titlurile pot ajunge la 1.000 de dolari au revizuit treptat în jos estimările de preţ. Samsung încearcă în acest timp să-şi menţină evoluţia pozitivă cu anunţarea joi, în SUA, a unui nou smartphone. Analiştii se aşteaptă ca Apple, care ar lucra la un iPhone mai ieftin, să introducă cel puţin un nou smartphone în acest an.