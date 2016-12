Samsung va produce principalul procesor pentru următorul model iPhone al Apple

Samsung Electronics va produce procesorul principal al următorului model iPhone al Apple, după ce compania americană renunţase la serviciilor competitorului de pe piaţa smartphone-urilor în favoarea unui producător din Taiwan, relatează Bloomberg. Apple urmează să prezinte specificaţiile şi design-ul noului model iPhone în curând, analiştii speculând că producătorul american va lansa versiunea intermediară 6S în acest an. Pentru modelele iPhone 6 şi iPhone 6 Plus, lansate în luna septembrie a anului trecut, Apple a contractat Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)pentru producţia procesorului A8 utilizat pentru aceste dispozitive. Samsung va începe producţia cipului A9 la uzina Giheung din Coreea de Sud, potrivit surselor Bloomberg, iar comenzile suplimentare din partea Apple vor fi redirecţionate către Globalfoundries, partener al Samsung. Comanda primită din partea Apple ar putea aduce companiei sud-coreene noi contracte, consideră Song Myung Sup, analist la HI Investment&Securities din Seul.