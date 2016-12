Samuel L. Jackson a lansat o nouă provocare

Actorul Samuel L. Jackson cere celebrităților care au participat la campania ALS Ice Bucket Challenge să i se alăture într-un demers similar, pentru condamnarea folosirii violenței de către poliția americană la adresa cetățenilor afro-americani, scrie agenția UPI. ”Voi toți cei care v-ați turnat gheață pe cap, acum este ocazia să faceți altceva. Vă provoc pe toți să cântați melodia ”We Ain't Gonna Stop Till People are Free”“, a transmis actorul într-un mesaj video postat pe Facebook. În mesaj, el este primul care interpretează cântecul scris de Luke Nephew, membru al grupului Peace Poets, devenit popular printre manifestanții care au protestat pentru uciderea unor persoane de culoare neînarmate de către polițiști albi în SUA. Incidentele petrecute în a doua jumătate a acestui an, precum și deciziile autorităților de a nu-i pune sub acuzare pe cei vinovați au provocat numeroase manifestații în SUA.

Campania Ice Bucket Challenge, dușul cu apă înghețată pentru a contribui la combaterea sclerozei multiple amiotrofice (ALS), a fost lansată de un american din statul Massachusetts, diagnosticat cu această boală. El a încercat ca prin această metodă să ridice gradul de conștientizare a publicului în legătură cu această boală neurovegetativă, care afectează creierul și măduva spinării, ducând la paralizie. Ideea a avut succes pe rețelele de socializare nu doar la oamenii obișnuiți, ci și la politicieni și la personalități din diverse domenii.