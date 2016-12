Samuel L. Jackson, confundat cu Laurence Fishburne

Samuel L. Jackson, intrat în direct la o emisiune pe postul TV KTLA, a fost confundat cu Laurence Fishburne de prezentatorul programului, care i-a cerut actorului părerea despre o reclamă difuzată în timpul pauzei galei Super Bowl din 2 februarie, în care apărea, de fapt, starul seriei ”Matrix”. Într-un interviu pe care Sam Rubin i l-a luat lui Samuel L. Jackson, intrat în direct la o emisiune de pe postul TV KTLA, prezentatorul a făcut o gafă grosolană când l-a întrebat pe actor care a fost reacţia fanilor după reclama difuzată în pauza galei Super Bowl, finala campionatului de fotbal american. ”Aţi primit numeroase reacţii după reclama aceea de la Super Bowl?”, a întrebat Rubin, referindu-se la reclama pentru automobilul Kia în care apărea, de fapt, Laurence Fishburne. ”Ce reclamă la Super Bowl?”, a răspuns actorul, cu o expresie derutată pe chip. După câteva clipe de tăcere stânjenitoare, prezentatorul TV a încercat să pună alte întrebări, însă Samuel L. Jackson a izbucnit şi a corectat gafa prezentatorului pe un ton vehement. ”Nu sunt Laurence Fishburne. Nu semănăm. Poate că suntem negri şi faimoşi, dar nu semănăm. Eşti reporter de divertisment pentru acest post? Şi nu ştii să faci diferenţa dintre mine şi Laurence Fishburne? Nu cred că vei avea o carieră foarte lungă”, a ripostat Samuel L. Jackson, adăugând că şi el a jucat într-o reclamă, dar pentru un card de credit, ca şi Morgan Freeman, de altfel. ”Sunt mai mulţi tipi de culoare care fac reclame. Eu sunt tipul de culoare din reclama cu replica ”Ce e în portofelul tău?”. Morgan Freeman este celălalt tip de culoare dintr-o reclamă la cărţi de credit. Poţi să-i auzi doar vocea, aşa că probabil n-ai cum să îl confunzi cu Laurence Fishburne”, a mai spus acesta. După acel interviu, Sam Rubin şi-a cerut scuze în direct: ”Sunt extrem de jenat de acest incident şi îmi cer mii de scuze faţă de Samuel L. Jackson şi faţă de oricine ar fi putut fi jignit de această eroare de diletant”.

Samuel L. Jackson, actorul fetiş al lui Quentin Tarantino, a impresionat publicul şi criticii de cinema în ”Pulp Fiction”, ”Jackie Brown”, ”Kill Bill 2” şi a jucat în peste 100 de filme, după ce s-a făcut remarcat în 1991, cu rolul din ”Jungle Fever”, regizat de Spike Lee. Printre marile realizări ale actorului se numără rolurile din ”Pulp Fiction”, pentru care a fost nominalizat la Oscar, în 1995 şi a câştigat un premiu BAFTA, dar şi trilogia ”Războiul Stelelor / Star Wars”. Jackson a mai jucat, printre altele, în superproducţia ”Omul de oţel / Iron Man”, dar şi în ”Mărul discordiei / Lakeview Terrace”, în regia lui Neil LaBute. A câştigat un Urs de Argint la Festivalul de la Berlin, în 1997, pentru rolul din ”Jackie Brown”, dar şi un premiu pentru cel mai bun rol secundar la Festivalul de la Cannes, în 1991, pentru rolul din ”Febra iubirii”. Actorul american Laurence Fishburne, cunoscut pentru rolurile Morpheus din trilogia ”Matrix” şi Ike Turner din ”What's Love Got to Do with It”, pentru care a primit şi o nominalizare la premiul Oscar, s-a remarcat în ultimii ani şi pe micile ecrane, jucând în serialul de televiziune ”CSI - Crime şi Investigaţii”.