Samuel L. Jackson face apel la un vot... demn de filmele sale

Actorul Samuel L. Jackson, care are reputaţia unui ”băiat rău” la Hollywood, este un fidel suporter al preşedintelui Barack Obama şi a lansat pe internet un mesaj video în care îi îndeamnă, prin cuvinte destul de dure, pe alegătorii leneşi să meargă să voteze. Starul a lansat acest apel pentru că nu doreşte ca republicanul Mitt Romney să câştige viitoarele alegeri prezidenţiale americane din cauza unei mobilizări slabe la vot a alegătorilor democraţi. ”Wake the fuck up!”, în traducere, Treziţi-vă dracului!, strigă actorul în acea înregistrare spre un cuplu de părinţi americani, apatici şi obosiţi, aşezaţi în faţa televizorului. Această interpelare provocantă este un fel de ecou al cărţii de succes narată de Samuel L. Jackson, lansată anul trecut în SUA, ”Go the Fuck to Sleep”, în traducere, Du-te dracului să te culci!”, scrisă pe un ton ironic pentru părinţii frustraţi.

În această înregistrare video, regizată pentru a semăna cu o poveste, doi americani apatici îi spun fiicei lor să meargă la culcare, atunci când aceasta vine spre ei, după ce visase urât în camera ei. Actorul încearcă să îi motiveze pentru a-l realege pe Barack Obama în funcţia de preşedinte, la alegerile din 6 noiembrie. Samuel L. Jackson, actorul fetiş al lui Quentin Tarantino, care a jucat în ”Pulp Fiction”, ”Jackie Brown”, dar şi în seria ”Kill Bill”, iese parcă din ecranul televizorului aflat în sufrageria acelei familii şi declară: ”Îmi pare rău, prieteni, dar nu avem timp să dormim. Un milionar ce nu poate fi atins tocmai ne-a declarat război”. ”În ceea ce priveşte şcolile, mediul, sindicatele, salariile echitabile, ne vom găsi din nou singuri, dacă Romney câştigă, pentru că el este contra protecţiei sociale: dacă vi se va întâmpla să cădeţi, va spune că aţi avut ghinion. Deci, eu vă sfătuiesc cu tărie să vă mişcaţi fundul”, spune actorul. Clipul, care are o durată de peste trei minute, îi arată apoi pe fratele şi pe sora mai mare ai fetiţei din prima scenă, iar starul american încearcă să îi convingă şi pe ei. Samuel L. Jackson se adresează apoi bunicilor fetiţei, spunându-le că Mitt Romney şi Paul Ryan, dacă vor fi aleşi, le vor ”îndulci” Medicare, programul de asigurare medicală pentru persoanele în vârstă. ”Spuneţi-le nu!”, se dezlănţuie apoi actorul, care a spus că a votat pentru Barack Obama, în 2008, ”pentru că este negru”.

Preşedintele Obama, care întâmpină dificultăţi în a-şi mobiliza electoratul pe teren ca în 2008, beneficiază de sprijinul larg al Hollywood-ului, care are reputaţia unui bastion democrat.