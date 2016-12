Samuel L. Jackson va juca în primul film regizat de actrița Brie Larson

Actorul american Samuel L. Jackson, preferatul lui Quentin Tarantino, va juca în 'Unicorn Store', primul film regizat de Brie Larson, laureata cu Oscar anul acesta pentru cea mai bună actriță, relatează AFP.

Samuel Jackson, nominalizat la Oscar pentru rolul secundar pentru extraordinara sa performanță în 'Pulp Fiction' (1995) și de patru ori nominalizat la Golden Globes de-a lungul unei cariere de 44 de ani, îi va da replica lui Joan Cusack ('Working Girl') și Bradley Whitford, vedeta serialului 'Transparent' difuzat de Amazon.

'Unicorn Store', o comedie ale cărei filmări au început în Los Angeles, prezintă povestea unei femei care se reinstalează în casa părinților și care primește o invitație de la un magazin ce vrea să-i testeze ideile despre ceea ce înseamnă maturitatea.

Brie Larson, 27 ani, laureată cu Oscar în februarie pentru rolul mamei sechestrate împreună cu copilul său în 'Room', a jucat recent alături de Jackson în 'Kong: Skull Island', care va fi lansat pe ecrane în martie.

La 67 de ani, Samuel L. Jackson a avut o agendă încărcată, fiind prezent pe afișul filmelor văzute recent văzute pe ecran precum 'Miss Peregrine's Home for Peculiar Children', 'The Legend of Tarzan', sau 'The Hateful Eight'. Și a fost contactat pentru a juca în viitorul episod al seriei 'Avengers', printre altele.