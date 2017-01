Samy Naceri, închis la psihiatrie

Starul din seria de ”Taxi” a fost internat, joi seară, la un spital de psihiatrie din Nisa. Încarcerat de o lună la Grasse, actorul francez apăruse de curând în faţa judecătorului, ca să dea explicaţii pentru comportamentul său de la Cannes. Doar două zile au trecut de când şi-a justificat atât ultrajul, cât şi faptul că şi-a arătat în public părţile intime şi Samy Naceri nu a mai rezistat. De la audiere se vedea că este foarte agitat. Iar nervii întinşi la maximum nu au mai rezistat. Pe lângă problemele cu legea, Samy Naceri este grav bolnav, fiind supus, anul trecut, unui transplant de ficat. Se pare că viaţa dincolo de gratii este grea pentru star, după cum a dezvăluit iubita lui, Audrey, iar Samy Nacery vrea să se sinucidă. ”Supraveghetorii l-au împins spre suicid. Voi răscoli cerul şi pământul ca să rezolv. I-am spus directorului închisorii că, dacă se întâmplă ceva, vor fi consecinţe dramatice”, a declarat femeia, care vorbeşte zilnic la telefon cu actorul.

Pe 4 iulie, Samy Naceri îşi va afla viitorul. Cel mai probabil va ieşi din închisoare. Procurorul a cerut o amendă de 10.000 de euro sau muncă în serviciul comunităţii. Actorul este însă departe de a-şi recunoaşte vinovăţia pentru faptele ce i se impută, petrecute în timpul Festivalului de la Cannes. Starul s-a certat cu oamenii de pază care nu l-au lăsat să intre la o petrecere, s-a luat de poliţişti şi şi-a dat pantalonii jos, expunându-şi în public părţile pe care nu le vede soarele. Dar, în faţa judecătorilor, a avut o explicaţie pentru fiecare episod. ”Da, mi s-a refuzat accesul la o serată privată, dar a fost fără vreun motiv. Mi s-a părut nedrept, fiind chemat la festival şi înarmat cu invitaţie scrisă pentru respectivul eveniment”, a povestit starul. Cât despre ultraj, şi acesta este contestabil, de vreme ce mărturiile date la comisariat îi cam dau dreptate actorului. Samy Nacery a dezvăluit că se plimba cu iubita sa ”ca doi îndrăgostiţi”, când un fan s-a apropiat şi a lovit-o pe Audrey. Scena s-a petrecut chiar sub privirile poliţiştilor. Este de înţeles enervarea lui faţă de oamenii legii. Samy Nacery are însă cea mai mare problemă cu cel de-al treilea episod. Scena în care s-a dezbrăcat, arătându-şi părţile intime în public, este complicată, deoarece de faţă era şi o minoră. ”Nu am vrut nicicum să-mi arăt sexul unei micuţe. Am eu însuşi fete şi un băiat şi nu aş îndrăzni niciodată să fac un lucru de acest gen, este de neconceput. De altfel, am declarat în timpul anchetei. Mi-am dat jos pantalonii în faţa tatălui acelei copile. El m-a insultat primul”, a dezvăluit starul, contrazis însă de bărbatul respectiv. ”Dacă am greşit, trebuie să plătesc, dar să nu mă acuze degeaba. Ţin să mă scuz în faţa fetiţei, dacă i-am provocat vreun rău”, a declarat un Samy Nacery enervat, care a fost la un pas să fie dat afară din sala de judecată.