Sănătate contra-cost!

Asiguraţii internaţi în spitalele din România au ajuns să-şi cumpere totul în spitale, de la medicamente, ghips şi pînă la perfuzoare, truse de anestezie şi aţă chirurgicală. La Constanţa, Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală (SOTRM) Eforie Sud este un exemplu în acest sens. Managerul SOTRM, dr. Viorel Păscaru, recunoaşte că şi unitatea sa trece printr-o perioadă de criză şi că nu are ce să facă pentru că a rămas fără niciun leu, situaţie similară multor spitale din ţară. „Nu mai am niciun leu. Am terminat fila de buget pe acest an, aşa că aşteptăm semnarea unor alte acte adiţionale şi suplimentări de fonduri. Şi dacă vom primi banii, nu putem face nicio o plată către distribuitori pentru că legea ne impune anumite reguli. De exemplu, abia luna viitoare mai putem plăti”, a declarat managerul unităţii sanitare. Preşedintele/director al CJAS, dr. Liviu Mocanu, aduce o veste bună spitalelor, care însă nu trebuie să se bucure pentru mult timp, banii fiind insuficienţi pentru ca activitatea să se desfăşoare ca la carte. „Am primit o suplimentare de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în urma demersurilor care au tot fost făcute, atît pe plan naţional cît şi pe plan local. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, ne-a ajutat foarte mult, a insistat, la rîndul său, de nenumărate ori să obţinem suplimentarea de care aveam mare nevoie”, a declarat şeful CJAS. Din banii primiţi s-a reuşit plata restanţelor către medicina primară, în ceea ce priveşte plata pe serviciu. „Azi vom aloca o suplimentare a spitalelor de circa 67 miliarde lei. Trebuie mai întîi să semnăm cu managerii unităţilor sanitare actele adiţionale pentru mărirea valorii de contract, astfel că, începînd cu 1 octombrie, managerii vor putea trece la plata restanţelor către furnizori. Luna aceasta ei au avut bani doar pentru plata salariilor”, a mai declarat dr. Mocanu. Şi la farmacii s-a reuşit o plată parţială, dar şi la programele naţionale de sănătate, respctiv programul de oncologie, TBC, HIV-SIDA, diabet. Bani au mai primit şi laboratoarele de analize medicale, care au ajuns să-şi programeze pacienţii cu lunile. „Deocamdată stăm bine în octombrie. Să vedem ce o să mai urmeze”, a mai spus şeful CJAS.