Lămâia are numeroase beneficii. Are efecte miraculoase nu doar intern, ci și extern. De exemplu, sucul de la o lămâie are proprietatea de a deschide culoarea părului spre un blond natural (cu condiția ca acesta să aibă oricum o nuanță mai deschisă). Tot cu sucul de la o lămâie pot fi îndepărtați pistruii sau unele pete de pe piele. Și, nu în ultimul rând, cu zeama de lămâie poate fi combătută acneea.