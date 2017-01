Sănătate din... natură!

Nu este sezonul lui, dar îl găsim totuși în supermarketuri. Pepenele roșu poate să fie salvarea noastră atunci când ne simțim fără energie. Fie îl mâncăm ca atare, fie preparăm un frappe. Pe lângă faptul că are puține calorii, pentru că are în compoziție multă apă dă senzația de sațietate. În plus, conține licopen, un ingredient care previne apariția cancerului, și amino-acid care reduce grăsimea și stimulează creșterea masei musculare. Un frappe delicios și răcoritor poate fi preparat în blender, în amestec cu frunte de mentă și gheață.