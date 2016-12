Sănătate din... natură

Piețele sunt pline de verdețuri în această perioadă, așa că trebuie să profităm din plin, mai ales că multe dintre ele au numeroase beneficii pentru organism. Printre ele se numără și mărarul. Este bogat în potasiu, sodiu şi sulf. Totodată, conține ulei volatil, calciu, potasiu, fier, magneziu, vitaminele A, B și C, dar nu numai. Este ideal în ameliorarea anxietății şi în epuizarea nervoasă, în insomnie, dar și în tulburǎri digestive. Mărarul are proprietăţi digestive, antispastice, antiinflamatorii şi diuretice. Și pentru că are în compoziție carvona, un puternic antioxidant, are și efect anticancerigen. Mărarul este folosit cu succes, nu în ultimul rând, în regimurile pentru slăbit, pentru că are proprietatea de a aplatiza abdomenul.