Sănătate din... natură!

Pentru că este tot mai recomandată, cura de detoxifiere se poate face pe bani puțini și cu... lobodă. Planta este din belșug în piețe în acest sezon. Ea se mănâncă fie sub formă de salată, fie preparată (ciorbe). În compoziție are cantități impresionante de vitamine, minerale, fibre și alți nutrienți numai buni pentru întărirea sistemului imanitar. Loboda conține cantități mari de fier, peste 10 miligrame la 100 de grame. De asemenea, este și o sursă importantă de calciu și betacaroten, un antioxidant puternic. Nu în ultimul rând, loboda conține și antocianine și fenoli, antioxidanți puternici care previn îmbătrânirea prematură, stimulează sănătatea creierului și îmbunătățesc memoria. Pentru că are și puternice efecte diuretice, este ideală în curele de slăbire.