Sănătate din natură!

Toamna este sezonul în care conopida se găsește pe tarabe în orice piață, așa că ar trebui consumată cât mai des în această perioadă. Are numeroase beneficii pentru corp, mai ales dacă este consumată în stare crudă. Conopida conține substanțe active care previn cancerul și alte afecțiuni severe. Conopida este o legumă cu o concentrație mare de nutrienți. Este bogată în antioxidanți, vitamina C și fitonutrienți. Conține calciu, fosfor, mangan, vitamina K, acid folic și vitamina B6, dar și în carbohidrați naturali, proteine, grăsimi benefice și fibre alimentare. De asemenea, conopida mai conține și acizi grași omega 3, dar are un conținut scăzut de calorii, fiind ideală pentru cei care vor să slăbească. Conopida este ideală pentru prevenirea cancerului, în special a cancerului de sân, colon, prostată sau ovare. Nutrienții din conopidă inhibă dezvoltarea tumorilor canceroase și reduc metastaza celulelor. De asemenea, conopida ajută la eliminarea toxinelor din organism, are proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, protejează inima, sistemul digestiv.