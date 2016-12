Sănătate din... natură!

Cătina albă conţine cantităţi mari atât de vitamine hidrosolubile (C, complexul B, H, P, PP), cât şi de vitamine liposolubile (A, E, D, K, F). Între vitaminele hidrosolubile, cea mai importantă este vitamina C, aflată în cantităţi foarte mari, întrecând toate speciile de fructe indigene, de peste zece ori mai mult decât în coacăzele negre şi decât în citrice. Printre efectele terapeutice ale vitaminei C sunt demne de menţionat stimularea sistemului imunitar şi creşterea rezistenţei organismului faţă de bolile infecto-contagioase.