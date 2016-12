Sănătate... pentru toţi

Premierul Victor Ponta a anunţat, în SUA, că intenţionează să adopte modificările în domeniul sănătăţii până la sfârşitul acestui an. „Sistemul de sănătate este un ţel. Sper că „Ponta-care”, pe care intenţionez să-l adopt până la sfârşitul anului, să fie mai puţin controversat decât este în SUA”, a declarat Victor Ponta. El a spus că este preocupat să asigure un pachet de servicii medicale de bază pentru toţi cetăţenii până când sistemul privat de asigurări de sănătate va deveni din ce în ce mai mult o alternativă la cel public. „Obama-care” este titulatura sub care este cunoscut planul de reformă a Sănătăţii adoptat în urmă cu trei ani de administraţia Barack Obama şi din care o serie de prevederi importante sunt aplicate începând cu această toamnă. În altă ordine de idei, Ponta a afirmat că România şi SUA sunt în colaborare foarte strânsă pentru scutul antirachetă şi avioanele multirol care vor fi achiziţionate din Portugalia. Premierul a mai spus că vânzarea a 15% dintre acţiunile Romgaz nu va conta doar prin prisma sumei care va fi obţinută, ci mai ales ca mesaj foarte clar de acceptare şi implicare a capitalului privat în piaţa energiei. „Despre listarea Romgaz am vorbit, pentru că este un domeniu în care şi companiile americane activează în România. Mi-am exprimat speranţa - şi informaţiile lor erau în acest sens - legat de faptul că va fi o listare de succes”, a explicat Ponta.