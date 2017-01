Sănătatea are nevoie de fonduri

Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) susţin că Sănătatea are nevoie de un obiectiv clar, aşa cum se întîmplă în Educaţie, prin care să fie alocat un procent rezonabil din PIB. “O pondere de 3,2 la sută este inadmisibilă”, a declarat preşedintele CNAS, prof. univ. dr. Irinel Popescu. “Pe modelul Educaţiei, unde există un pact naţional şi un obiectiv clar de şase la sută din PIB, şi în Sănătate trebuie să fim puţin mai vocali şi mai articulaţi în mesajul nostru, întrucît nici Sănătatea nu trebuie neglijată. Să ajungem la 3,2 la sută pentru Sănătate, din punctul meu de vedere, este inadmisibil”, a afirmat preşedintele CNAS. Potrivit prof. univ. dr. Irinel Popescu, mesajul principal este că autorităţile din domeniu trebuie să fie mai ferme atunci cînd cer bani pentru Sănătate şi să transmită clar că sumele primite nu pot fi sub nevoile sistemului. “Mecanismele prin care ar putea creşte bugetul Sănătăţii pot fi discutate. CNAS este flexibilă la orice propunere. Noi am sugerat să se revină la cotele iniţiale pe care le practică majoritatea sistemelor de asigurări de sănătate din ţările europene”, a mai spus preşedintele CNAS. În opinia profesorului Popescu, dacă contribuţia la Fondul naţional de asigurări de sănătate ar rămîne la cotele actuale, “însemnă că economia merge bine” şi atunci Guvernul are mai mulţi bani şi poate transfera Sănătăţii procentul de care are nevoie. “Repert, ar trebui să ne propunem mai ferm decît acum banii de care avem nevoie. Orice altă sursă de venituri este binevenită. Personal, n-o văd. În afară de contribuţia la fondul naţional, nu avem alte fonduri pentru ca sistemul să mergă mai bine”, a adăugat preşedintele CNAS. Din ianuarie 2009, contribuţia la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este de 5,5% pentru angajaţi şi de 5,2% pentru angajatori. Potrivit normelor anterioare, cota era de 6,5% pentru angajaţi şi 6% pentru angajatori.