Sănătatea, cu prea puţine pârghii de control

Ministerul Sănătăţii (MS) a rămas cu foarte puţine pârghii de control, în urma descentralizării, şi cu multe atribuţii şi instrumente „amputate”, precizând că legislaţia trebuie modificată, a anunţat ministrul Eugen Nicolăescu, într-o emisiune TV. Demnitarul a precizat că, printre altele, Sănătatea are nevoie de schimbarea finanţării. „Dacă nu vom reuşi să aducem bani mai mulţi, să îi controlăm mai bine, atunci probabil că tot ce am face am face degeaba”, a spus Nicolăescu. În opinia sa, MS are pârghii de control foarte puţine. El a arătat că din 2009, şi mai departe, în 2010, când s-au făcut „aşa numitele descentralizări, adică transferul de unităţi sanitare către autorităţile locale, au fost transferate, de fapt, proprietatea şi managementul, iar ministerul a rămas „spectator”. „Nu neapărat că mă nemulţumeşte. E o constatare, pe de o parte, şi pe de altă parte, sigur că trebuie să lucrăm pe actele normative, ca să îi dăm ministerului cele trei competenţe importante pe care le are, până la urmă, orice minister din lumea asta: să facă legislaţie, să facă politici publice şi să controleze modul în care ele se aplică. Noi am rămas mai mult cu responsabilitatea, din păcate. Dacă vă uitaţi, când apare ceva, undeva în ţara asta, Ministerul Sănătăţii şi ministrul sunt vinovaţi, deşi nu au nicio treabă”, a explicat ministrul. Nicolăescu a mai declarat că, în aceste condiţii, este clar că trebuie făcute modificări în legislaţie.