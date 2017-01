Sănătatea de stat se „prăbuşeşte”

• SĂNĂTATEA DE STAT • Sănătatea de stat aproape că se „prăbuşeşte”, în condiţiile în care spitalele rămân fără medici, fără materiale sanitare, fără medicamente de bază. Mulţi dintre doctori au ales să profeseze în spitalele din străinătate, în vreme ce alţii, care încă mai speră la o îmbunătăţire a sistemului de sănătate din România, aleg, cel puţin pentru o perioadă, doar sistemul de sănătate privat. După medicii din Bucureşti, care „au spart primii gheaţa”, alegând ca job principal doar sistemul privat, au urmat, încet-încet, şi cadrele medicale din alte judeţe. La deschiderea celor două maternităţi private din Constanţa, „Isis” şi „Euromaterna”, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a pierdut numeroşi medici ginecologi cu renume în judeţ. Ei au fost urmaţi şi de numeroase asistente medicale şi infirmiere, cu adevărat profesioniste. Nu după mult timp, sătui de neajunsurile sistemului de stat, exemplul colegilor din cadrul SCJU a fost urmat şi de către medicii Spitalului Municipal Medgidia. Doi dintre ei, care au pus bazele maternităţii Spitalului din Medgidia, dr. Eduard Bălaşa (şeful de secţie) şi dr. Dana Bălaşa, au ales un nou drum, de această dată, în sectorul privat. „Nu am mai rezistat. La un moment dat, nu mai poţi să rezişti, uman vorbind. Eram total lipsiţi de apărare. De exemplu, mergea cât mergea monitorul unui aparat, dar constatai că nu mai avea hârtie. Pe vorbe nu mai puteam lucra. Pot apărea unele acuze la adresa noastră, nu ne puteam apăra doar cu vorbe”, a declarat dr. Eduard Bălaşa. Nu de puţine ori, medicii au spus că se trezeau cu aparate defecte, aparate fără de care nu se putea stabili un diagnostic cert în unele situaţii. De asemenea, medicul s-a plâns şi de lipsa medicamentelor de bază, fără de care viaţa pacientelor ar fi putut fi pusă în pericol: „de exemplu, nu mai aveam oxitocinul, medicament care poate salva o viaţă”.

MEDICINA ESTE O MESERIE CU RISC, NU ESTE CA MATEMATICA, SĂ AI DATE EXACTE

• OPERAŢII RISCANTE • Cei doi doctori şi-au adus aminte cum au trecut prin clipe tensionate în timpul intervenţiilor medicale. „În timpul operaţiei, te trezeai cum începe să picure apă din tavan direct pe masa unde se afla bolnavul. Un muncitor a uitat atunci să facă nu ştiu ce legături. Sau au existat situaţii când pur şi simplu lampa scialitică, ce are o greutate destul de mare, s-a prăbuşit, de asemenea, peste masa de operaţii. Noroc că am avut inspiraţia şi am amânat atunci o operaţie. Ce s-ar fi întâmplat dacă atunci era pe masă o viitoare mămică? Probabil că şi ea şi nou-născutul erau striviţi sub ochii noştri. Şi poate şi noi eram omorâţi”, a povestit, la rândul său, dr. Dana Bălaşa, care a precizat că aproape săptămânal se produceau incidente. Ei spun că sistemul de stat deja a ajuns într-un punct extrem de sensibil, când practic nu se mai poate face mare lucru. „Fiecare dintre noi avem structuri diferite, avem unele standarde. Sistemul de sănătate de stat nu mai poate suporta cererea noastră. Avem de-a face cu o subfinanţare cronică, aproape de zero”, a completat dr. Eduard Bălaşa. Cei doi profesionişti s-au alăturat Maternităţii private „Euromaterna”. Sunt siguri că aici vor putea să profeseze fără probleme, fără să se mai gândească la felul în care ar putea să fie acoperite unele lipsuri, fără să se mai gândească la ce soluţii să găsească atunci când aparatele se strică sau se prăbuşesc peste bolnavi.

• EUROMATERNA - 400 DE NAŞTERI • „Euromaterna” a ajuns, în circa şase luni, la peste 400 de naşteri. Reprezentantul maternităţii private, Ion Ruşa, s-a arătat încântat că sectorul nou-născuţilor prematuri înregistrează succese semnificative. Deşi micuţii cântăreau circa 1.000 g, toţi au fost externaţi cu bine, fără să creeze probleme mămicilor.