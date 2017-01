Sănătatea, în pericol!

Colegiul Medicilor din România (CMR) a analizat impactul pe care Ordonanţa de Urgenţă nr. 223 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare îl va avea pentru sistemul de sănătate şi pentru cariera profesională a medicilor. “Mi se pare neinspirată măsura blocării posturilor medicilor în sistemul sanitar, atît timp cît în mod real există un deficit îngrijorător de personal calificat. Această măsură va conduce la o creştere a migraţiei medicilor în ţările dezvoltate şi va avea consecinţe dezastruoase pentru calitatea actului medical”, a declarat preşedintele CMR, prof. dr. Vasile Astărăstoae. Şi la Constanţa, deficitul de medici este îngrijorător. De exemplu, la nivelul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, lipsa medicilor îngreunează buna desfăşurare. „Am avea nevoie de şapte medici, 47 de asistenţi medicali, chimişti, biologi”, a declarat directorul Centrului de Transfuzii, dr. Alina Dobrotă. În prezent, unitatea sanitară funcţionează cu doar doi medici şi 12 asistenţi medicali. Pe lista unităţilor cu un mare deficit de personal se situează şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa, Centrul de Sănătate Băneasa, dar şi cîteva spitale din judeţ. Potrivit prof. Astărăstoae, blocarea posturilor în acest sector nu va aduce economii la bugetul de stat. “Medicii din unităţile medicale sînt plătiţi din sumele obţinute prin serviciile medicale acordate pacienţilor decontate de casa de asigurări de sănătate şi nu prin sume de la bugetul de stat. Aşa că nu putem vorbi de nici o economie de la bugetul de stat”, a adăugat preşedintele CMR. Reprezentanţii CMR spun că medicii tineri care doreau să lucreze în România încep să se orienteze către alte ţări. “Blocarea posturilor în instituţiile publice a lăsat pe drumuri pe toţi cei care au promovat examenul de medic specialist în octombrie 2008. În specialitatea mea există posibilitatea unei practici în ambulatoriul privat, dar soţul meu e specialist ortoped şi are nevoie de un post în spital. Sîntem forţaţi să plecăm din ţară. Atît eu, cît şi soţul meu, am promovat examenele USMLE (United States Medical Licensing Examination) şi avem certificatele ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates), pentru a practica în SUA. Am rămas în speranţa că şi aici va fi bine şi pentru că vroiam să ne întemeiem o familie”, spune Alina Iacobescu, medic specialist în cardiologie. CMR solicită Ministerului Sănătăţii şi Guvernului să nu transforme în şomeri pe cei care cu eforturi, atît ale statului, cît şi eforturi personale, au dobîndit o calificare înaltă (specializarea) şi să bugeteze şi să scoată la concurs posturile atît de necesare din unităţile medicale.