Sănătatea la pământ din cauza compensatelor şi gratuitelor (!?)

Sistemul medical românesc este la pământ din cauza reţetelor gratuite şi compensate false şi a parteneriatelor tacite de sute de milioane de euro este de părere preşedintele Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă. În timp ce datoriile din 2009 ale CNAS către distribuitorii de medicamente sunt încă neachitate, producătorii de medicamente se bat pe compensate scumpe, în timp ce Casa vrea să dezvolte palierul genericelor. Mai mult, în primele cinci luni ale acestui an, CNAS a înregistrat un deficit de 20% în ceea ce priveşte colectarea banilor. “Din păcate, sunt şanse foarte mari de prăbuşire a sistemului sanitar şi cauza nu este subfinanţarea sistemului, ci este strict legată de criza din personalul medical. În România au mai rămas doar 20% din specialişti. Tot timpul am auzit politicieni şi oameni importanţi din statul român care spun mereu că fondurile din sistem s-au dublat, triplat şi nu se vede o îmbunătăţire a actului medical”, a declarat Lucian Duţă. În prezent, bugetul Casei este de aproximativ patru miliarde de euro şi are două puncte de inflexiune, spre spitale şi spre consumul de medicamente. Aproape 20% se duc în cheltuielile salariale din sistem, spitalele cheltuiesc circa 1,9 miliarde de euro, iar pentru consumul de medicamemente şi programe naţionale de sănătate se duc anual 1,5 miliarde de euro.