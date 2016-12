Sănătatea nu vrea un ministru în chiloţi

01:05:55 / 17 Noiembrie 2015

Cenaclul Flacara

Cenaclul Flacara a reprezentat practic pregatirea Revolutiei. Pentru prima oara s-au cantat cantece patriotice interzise de la inceputul comunismului in Romania. A reprezentat un fenomen de masa, asa cum nu este astazi nimic. A contribuit la educarea copiilor, elevilor, stdentilor. A transmis un mesaj patriotic de mare putere in popor. A militat pentru pace si prietenie intre popoare. Si astazi muzica pe versurile marelui poet national Adrian Paunescu este ascultata de romani cu mare interes. "Roata", mi se pare una dintre operele esentiale ale culturii romane. Dar cate sunt. Poetul a indemnat la revolta tinerilor cand a scris"Revolutia este in noi....". Asta inainte de 1989. Cei care nu cunosc, vorbesc sa se afle in treaba. Cititi si invatati si apoi vorbiti. Va face-ti de ras cu incultura si prostia voastra.