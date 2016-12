„Sănătatea, pe marginea prăpastiei”

Sănătatea în România este pe marginea prăpastiei, iar situaţia generală în care se găseşte sistemul nostru medical încalcă toate cele 14 puncte din Carta Europeană a drepturilor pacienţilor, consideră secretarul Consiliului Naţional al PSD, Codrin Ştefănescu. „Lipsa celor mai elementare condiţii din spitale, situaţia economică precară, înjumătăţirea de la an la an a bugetelor alocate, lipsa medicamentelor şi a instrumentarului medical, aparatura medicală depăşită, iar în unele cazuri chiar inexistenţa sau condiţiile improprii pentru tratarea pacienţilor determină tot mai mulţi medici să depună memorii şi petiţii conducerilor spitalelor. În acest mod, cadrele medicale reclamă situaţia descrisă mai sus, şi, mai mult decât atât, îşi rezumă dreptul de a-şi mai asuma răspunderea actului medical”, spune Codrin Ştefănescu. El a mai precizat că astfel de poziţii şochează prin modul tranşant în care medicii trag un puternic semnal de alarmă asupra dezastrului din sistemul medical românesc. „Şi, în acelaşi timp, obligă directorii de spitale să bombardeze, la rândul lor, cu petiţii şi memorii, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Sănătate etc., de la care, evident, nu primesc niciun răspuns”, a adăugat Ştefănescu. Un ultim caz exemplificat de social-democrat este cel de la Spitalul de Urgenţă Floreasca, unde mai mulţi şefi de secţii, medicii de un profesionalism indubitabil, chirurgi renumiţi, printre care şi foştii miniştri ai Sănătăţii Mircea Beuran şi Daniela Bartoş, au depus memorandumuri asemănătoare directorului general al spitalului, profesor doctor Alexandru Macovei. „Aceştia, la fel ca şi colegii lor din alte centre medicale, îşi declină responsabilitatea actului medical, din cauza condiţiilor inacceptabile în care sunt obligaţi să trateze pacienţii şi a lipsei de medicamente. Mai mult decât atât, la secţia Urgenţă, personalul de gardă este aproape pe punctul de a refuza primirea bolnavilor, din cauza lipsei medicamentelor de bază, chiar şi în cazul unor intervenţii minimale. Adică, pe scurt, pur şi simplu nu mai au nimic din ceea ce este necesar pentru a salva viaţa unui pacient”, adaugă Ştefănescu.

SITUAŢIA GENERALĂ ÎN CARE SE GĂSEŞTE SISTEMUL MEDICAL DIN ROMÂNIA ÎNCALCĂ TOATE CELE 14 PUNCTE DIN CARTA EUROPEANĂ A DREPTURILOR PACIENŢILOR

În primul rând, spune secretarul CN al PSD, sunt nerespectate punctul 2 - dreptul pacientului la servicii medicale adecvate nevoilor sale; punctul 9 - dreptul de a fi protejat împotriva unor efecte negative provocate de funcţionarea deficitară a serviciilor de sănătate şi punctul 12 - dreptul la programe de diagnosticare şi tratament, conform nevoilor sale. „Şi, în timp ce la Cotroceni se pregăteşte, în deplină confidenţialitate, un proiect de lege năucitor privind transformarea spitalelor în fundaţii, ONG-uri sau privatizarea lor, dar şi crearea a încă şase case de sănătate care să competiţioneze Casa Naţională de Sănătate, sub formă de antrepriză, în România se moare cu zile, sub privirile indiferente ale guvernanţilor care continuă în mod nestingherit programul de desfiinţare a spitalelor”, conchide oficialul.