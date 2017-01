Sănătatea românilor, evaluată din ianuarie 2007

Potrivit ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, fiecare locuitor va primi un talon cu datele personale pe baza căruia să se prezinte la medic. Taloanele urmează să fie eliberate în cadrul Programului de Evaluare privind Sănătatea Românilor, prezentat ieri tuturor prefecturilor şi autorităţilor sanitare, în cadrul unei videoconferinţe. Ministrul susţine că programul este necesar în condiţiile în care, la această dată, nu există o evidenţă exactă a ponderii fiecărei boli: "Ştim că pe primul loc se află bolile cardiovasculare şi că diabetul a cunoscut o creştere alarmantă, dar nu ştim cu exactitate cîţi oameni suferă de aceste boli". Nicolăescu estimează ca pentru acest program să fie cheltuiţi aprox. un milion de lei noi, bani care au intrat în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice prin colectarea taxei pe viciu. Pe lîngă diagnosticarea bolilor deja existente, scopul programului constă şi în evaluarea riscului fiecărui individ de a se îmbolnăvi. Potrivit ministrului, din decembrie, Poşta Română va începe expedierea scrisorilor şi taloanelor către cetăţeni. Fiecare locuitor va primi acasă două taloane pe care sînt menţionate datele personale. "Talonul pe care scrie «medic» va fi predat medicului de familie în momentul prezentării la consultaţii, iar cu talonul inscripţionat cu «laborator de analize» pacientul se va prezenta la punctul de lucru stabilit pentru a i se recolta probele biologice recomandate de medicul de familie. Cetăţenii vor primi şi o scrisoare în care sînt specificaţi paşii pe care trebuie să îi urmeze în cadrul programului", a declarat Nicolăescu. Următoarea etapă a programului va demara în ianuarie 2007, cînd fiecare locuitor va fi programat pentru evaluarea stării de sănătate în luna în care este născut. "Nu vor face acest control copiii cu vîrsta cuprinsă între 0 şi 3 ani, persoanele care au fost internate în spital cu maximum trei luni înainte de data la care ar trebui să facă controlul, care au deja confirmată sau infirmată o afecţiune şi care se află sub supravegherea unui medic. De asemenea, bolnavii cronici, care îşi evaluează periodic afecţiunile de care suferă, nu vor beneficia decît de o parte dintre analize", a precizat Nicolăescu. El a adăugat că setul de analize, al cărui cost a fost stabilit la 50 lei noi, se diferenţiază pe grupe de vîrstă (pînă la 18 ani şi după 18 ani).

Medicii de familie, dotaţi cu laptop-uri

Cetăţenii care nu au medic de familie şi care nu sînt asiguraţi se vor putea adresa oricărui medic de familie, care are obligaţia să îl înscrie pe liste, sau Autorităţii de Sănătate Publică, care le va da toate recomandările necesare. "Deocamdată, nu avem cum să îi obligăm să vină la control, dar ne bazăm pe conştiinţa şi interesul lor de a-şi evalua starea de sănătate. În timp, ne vom gîndi şi la o sancţiune. De exemplu, cei care nu se vor prezenta la control vor fi nevoiţi să îşi plătească următoarea investigaţie medicală", a declarat Nicolăescu. El a adăugat că, începînd cu 8 ianuarie 2007, medicii de familie au obligaţia să înceapă consultările în cadrul programului. Pînă atunci ei trebuie să se pregătească, să îşi anunţe pacienţii şi să îi programeze în funcţie de luna în care s-au născut. "Pentru buna desfăşurare a programului, medicii de familie vor fi dotaţi cu un program informatic special şi cu un calculator de tip leptop. Calculatoarele, care vor fi concesionate pe cinci ani, vor fi distribuite de către Autoritatea Judeţeană de Sănătate Publică, pe baza unei semnături", a mai spus Nicolăescu. Medicii de familie vor obţine bani pentru consultarea unui pacient în cadrul programului, numai dacă intră în posesia talonului pe care scrie «medic». Pînă la sfîrşitul acestui an şi medicii de familie vor primi o scrisoare în care vor fi detaliaţi paşii pe care trebuie să îi urmeze şi actele normative pe care sînt obligaţi să le respecte. Nicolăescu a admis posibilitatea apariţiei unor disfuncţionalităţi în cadrul programului, de genul întîrzierii expedierii unor scrisori etc. În ceea ce priveşte laboratoarele în care se vor recolta analizele, ministrul a declarat că acestea trebuie să fie sub tutela statului.