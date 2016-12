Sanatoriul Techirghiol, în circuitul internaţional!

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, una dintre cele mai renumite unităţi de tratament de recuperare din ţară, dar şi din străinătate, a celebrat, în perioada 13 - 15 iulie, 113 ani de balneologie. Evenimentul s-a bucurat atât de prezenţa cadrelor medicale din unitate, dar şi din judeţ, cât şi de cea a unor autorităţi naţionale, reprezentanţi ai Guvernului. Despre binecunoscutul nămol sapropelic (nămolul de Techirghiol) au vorbit, în deschidere, atât managerul Vasilică Rusu, cât şi directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, dr. Constantin Dina. „Techirghiol s-a consolidat ca un brand, avem acest aur negru”, a spus directorul dr. Dina. De-a lungul timpului, sanatoriul a trecut prin mai multe etape de dezvoltare, spune dr. Dina, însă un lucru este cât se poate de cert: dezvoltarea trebuie să continue, astfel încât „judeţul Constanţa să se bucure de un adevărat turism medical”. Turismul medical a fost dezbătut şi de cei doi oficiali veniţi de la Bucureşti, consilierul în cadrul Ministerului Sănătăţii (MS) Emilian Imbri şi consilierul în cadrul Ministerului Turismului, Adriana Stan. Chiar dacă problemele în Sănătate vor fi cu greu remediate, aşa cum preciza, zilele trecute, premierul Victor Ponta, „Sănătatea fiind într-un continuu picaj”, consilierul Imbri s-a arătat optimist, precizând că, „din acest moment, putem vorbi despre o lansare în circuitul internaţional”. „Turismul în Sănătate este o nişă, este o zonă pe care putem să o dezvoltăm astfel încât să aducem bani, dar şi prestigiu. Este cert că în momentul de faţă avem de-a face cu o zonă insuficient dezvoltată, dar Ministerul Sănătăţii o are în vedere. Techirghiol se află printre zonele MS de promovare şi dezvoltare”, a declarat Imbri. Oficialul a ţinut să sublinieze că a trecut vremea vorbelor, a poveştilor, aşa cum se proceda până acum, iar toate acestea vor deveni proiecte care chiar se vor derula şi concretiza. „Vrem să creăm ceva elastic, adică sanatoriul să nu fie doar spital, omul să stea numai la pat, să aibă la îndemână şi alte structuri. Dorim să implementăm parteneriatul public privat, vrem să găsim o variantă de asociere, de colaborare cu spitalele din ţară, dar şi din străinătate”, a declarat oficialul MS. El i-a asigurat pe angajaţii sanatoriului că nu vor avea nimic de pierdut, dimpotrivă, vor exista condiţii mai bune de lucru și vor avea şi salarii mai mari. La rândul său, consilierul din cadrul Ministerului Turismului Adriana Stan a subliniat că ministerul pe care-l reprezintă a fost întotdeauna alături de Sănătate şi că promovarea turismului medical prin activităţile ce vor fi organizate (atât la nivel naţional cât şi internaţional) va avea o mare înseamnătate şi pentru Sanatoriul din Techirghiol. „Avem nevoie de turism medical”, susţine consilierul.

TRATAMENTE MIRACULOASE Zeci de afecţiuni şi-a găsit şi îşi găsesc şi astăzi vindecarea datorită tratamentelor care au la bază „aurul negru”. Potrivit reprezentanţilor sanatoriului, tratamentele sunt structurate pe cele trei scopuri principale ale terapiei: profilactic, curativ şi recuperator. Afecţiunile care sunt tratate în unitate sunt numeroase: afecţiuni reumatismale degenerative (spondiloză cervicală, dorsală şi lombară); afecţiuni reumatismale inflamatorii (stări algice articulare după reumatism articular acut sau infecţii de focar, poliartrită reumatoidă etc.); afecţiuni reumatismale abarticulare (tendinoze, tendomioze etc.); afecţiuni postatraumatice; afecţiuni ale sistemului nervos central; afecţiuni ginecologice; afecţiuni asociate etc. Şi cum efectele tratamentelor sunt miraculoase, în special vara, sanatoriul este ocupat la capacitate maximă, la unitate apelând atât pacienţi din România, cât şi din străinătate. Potrivit managerului Rusu, în prezent, sanatoriul este ocupat sută la sută.