Sancţionaţi de jandarmi

Echipele de intervenţie din cadrul subunităţilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa au dat, în perioada 2-4 august, 18 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 6.300 lei. Cele mai multe amenzi au fost date în baza Legii nr. 61/ 1991, modificată, privind încălcarea normelor de convieţuire socială, tulburarea liniştii publice, comerţ stradal neautorizat. Una dintre persoanele amendate de jandarmi a fost Ioana Dică, de 37 de ani, din Bacău. Oamenii legii spun că femeia se afla sub influenţa băuturilor alcoolice când a sunat la 112, solicitând ajutor. Ea a spus că se află în centrul localităţii constănţene Techirghiol şi este agresată de mai multe persoane. Echipajul format dintr-un jandarm şi un poliţist a ajuns la locul indicat, unde a găsit-o pe Ioana Dică singură, teafără şi nevătămată, însă beată criţă. Anchetatorii au constatat că femeia a minţit şi că nu fusese bătută de nimeni. Ea a declarat că a sunat la 112 pentru că a vrut să vadă cât de repede ajung la apel oamenii legii. Ioana Dică a fost amendată cu 100 de lei.

SCANDALAGII Doi bărbaţi au intrat în atenţia jandarmilor în urmă cu două nopţi, în jurul orei 01.30. Cristian Dumitru, de 33 de ani şi Constantin Marcu, de 30 de ani, ambii din Urziceni, s-au luat la ceartă pe faleza Cazino, din Constanţa, în apropierea restaurantului Vraja Mării. Scandalul declanşat de cei doi prieteni a fost potolit de jandarmi după ce indivizii au fost amendaţi cu câte 300 de lei. Ei au declarat că s-au certat din cauză că unul dintre ei a rămas dator cu un rând de băutură. Tot pentru provocarea unui scandal în loc public, în Techirghiol, au fost amendaţi şi Camelia Nicolae, de 29 ani şi Alexandru Vasile, de 31 ani, ambii din localitatea Păuleşti, Prahova. Aceştia au fost sancţionaţi cu 300 de lei fiecare. Un alt bărbat amendat de jandarmi a fost şi Robert Mircea, de 20 ani, din Călăraşi. Acesta a fost oprit pe stradă de oamenii legii, în miez de noapte, care i-au cerut actul de identitate. Supărat că nu este lăsat în pace, el le-a spus jandarmilor că nu are niciun document asupra lui şi că nu are chef de discuţii pentru că se grăbeşte să ajungă la hotelul unde era cazat. Întrucât mirosea a alcool, Robert Mircea a fost avertizat de jandarmi că va fi condus la sediul unităţii militare pentru verificarea numelui şi a adresei de domiciliu. Atunci a spus că are o carte de identitate în buzunar, dar că nu consideră că ora 03.00 este potrivită pentru a fi legitimat. După ce a fost amendat cu 300 de lei, bărbatul a revenit la sentimente mai bune şi a arătat buletinul de identitate.

COMERŢ AMBULANT Jandarmii constănţeni au confiscat mai multe găleţi şi sacoşi cu porumb fiert şi gogoşi ce erau vândute pe plaja Belona din staţiunea Eforie Nord. Elvis Milea, de 23 ani, din Eforie, şi Siberia Ilie, de 38 ani, din Vâlcea, au fost amendaţi cu câte 1.000 de lei pentru comerţ ambulant. „Nu a fost pentru prima dată când cei doi au fost prinşi în timp ce comercializau produse perisabile pe plajă. Au mai fost avertizaţi, dar au continuat activitatea ilicită”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Constanţa, mr. Sorin Trancă. Elvis Milea şi Siberia llie nu au fost singurii comercianţi ambulanţi sancţionaţi de jandarmi. În staţiunea Mamaia, pe faleza de la Casino, Robertina Raim, de 20 ani, din Constanţa, a fost depistată în timp ce vindea scoici, obiecte din scoici şi ceasuri de perete turiştilor care se plimbau prin zonă.