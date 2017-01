Sancţiune dură pentru Mutu

După aproape trei luni de suspans, Adrian Mutu a aflat cât va fi nevoit să stea pe tuşă, după ce, în luna ianuarie, a fost depistat pozitiv cu sibutramină, de două ori, la controlul antipoding. Astfel, tribunalul antidoping din cadrul Comitetului Olimpic Italian (CONI) a decis, ieri, să-l suspende pe o perioadă de nouă luni pe atacantul Fiorentinei, care va plăti şi cheltuielile de judecată în valoare de 6.000 de euro. Perioada de absenţă a lui Mutu se încheie pe 28 octombrie, ceea ce înseamă că va rata primele trei meciuri din preliminariile EURO 2012, cu Albania, Belarus şi Franţa. În plus, “Briliantul” nu va evolua nici în primele opt etape din Serie A, dacă va rămâne la gruparea “viola”. „Nu sunt mulţumit, pentru că mi s-au redus doar trei luni şi am primit nouă luni de suspendare. Cred că este o sancţiune prea mare şi greşită. Vom vedea ce se poate face acum. Mă aşteptam la o reducere mai mare suspendării. A fost o naivitate şi era corectă o sancţiune, dar nu atât de mare. Îmi pare rău că am lăsat Fiorentina într-o situaţie dificilă şi cer scuze coechipierilor mei, clubului şi fanilor. Cer scuze pentru această naivitate”, a spus Mutu. În schimb, unul dintre avocaţii jucătorului român, Paolo Rodella, a anunţat că nu este exclus ca reprezentaţii jucătorului să se adreseze Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru a forţa reducerea sancţiunii. În plus, Mutu este decis să solicite la UEFA dreptul de a se antrena cu Fiorentina pe această perioadă şi de a evolua în meciuri amicale.