Sancţiuni penale pentru profesorii care falsifică lucrări la bac

Cadrele didactice care, în perioada bacalaureatului, furnizează soluţiile subiectelor, înlocuiesc sau falsifică lucrări sau care sînt neglijenţi, vor fi sancţionaţi conform Codului penal. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) a transmis o notă inspectoratelor şcolare prin care cere cadrelor didactice implicate în organziarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat să respecte cu stricteţe prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional din 2009, în scopul asigurării legalităţii, obiectivităţii si corectitudinii lui. „Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţămînt răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţămîntului şi prestigiului instituţiei. Astfel, cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter infracţional, respectiv furnizarea soluţiilor, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări sau care au manifestări care atestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, sînt sancţionate în conformitate cu prevederile Codului penal”, potrivit notei MECI. Mai mult, Comisia Naţională de Bacalaureat sau, după caz, Comisia Judeţeană de Bacalaureat va sesiza în scris organele de cercetare penală, în cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,50 puncte - în plus sau în minus - între nota iniţială şi cea obţinută la contestaţii, iar inspectoratele şcolare vor analiza situaţia în termen de 30 de zile de la finalizarea contestaţiilor. În situaţii justificate, se va declanşa procedura de cercetare disciplinară pentru sancţionarea celor vinovaţi de comiterea abaterilor. MECI atrage atenţia tuturor celor implicaţi că va aplica toate sancţiunile pe care le are la dispoziţie în cazul în care va fi constatată prejudicierea acestui examen.

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului implicat în comisiile de bacalaureat, în raport cu gravitatea abaterilor, pornesc de la observaţie scrisă, avertisment, diminuarea salariului de bază, cumulat, cînd este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu pînă la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni, neselecţionarea cadrelor didactice respective pentru participarea la comisiile de examen în sesiunile următoare, destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţămînt, respectiv desfacerea disciplinară a contractului de muncă. “Totodată, vă reamintim că MECI interzice cu desăvîrşire colectarea sau favorizarea colectării fondurilor materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rîndul candidaţilor. Persoanele surprinse săvîrşind astfel de fapte riscă sancţiuni disciplinare, materiale, administrative, civile sau penale, după caz”, avertizează MECI. Toate sesizările primite vor fi analizate, punctual. Totodată, MECI a mai cerut ca, în declaraţia-tip, cadrul didactic să precizeze că nu are soţ/ soţie, rudă sau fin, pînă la gradul al patrulea, printre candidaţii din centrul de examen unde îşi desfăşoară activitatea. Declaraţia cadrului didactic va cuprinde şi menţiunea că are cunoştinţă de faptul că, în cazul constatării unor nereguli în activitatea sa, vor fi luate măsuri de sancţionare care pot ajunge pînă la excluderea din învăţământ, în funcţie de gravitatea abaterii.

Elevii care au promovat clasa a XII-a pot susţine examenul de bacalaureat în prima sesiune, programată între 22 iunie şi 9 iulie sau în a doua, între 17 august şi 3 septembrie. Pentru sesiunea curentă, Ministerul Educaţiei a desemnat 622 centre de examen şi 163 de centre de evaluare. Prima sesiune începe cu probele orale, programate astfel: 22 - 23 iunie: Limba şi literatura română (proba A), 23 - 24 iunie: Limba şi literatura maternă (proba C) şi 24 - 25 iunie: Limba şi literatura modernă (proba B). Probele scrise/practice se vor desfăşura după următorul calendar: 26 iunie - Limba şi literatura română (proba A), 29 iunie- Limba si literatura maternă (proba C), 30 iunie - proba obligatorie a profilului (proba D), 1 iulie - o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (proba E - probă scrisă sau practică), 2 iulie - o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării (proba F - probă scrisă sau practică). Prima afişare a rezultatelor va avea loc în 5 iulie (pînă la ora 16:00) şi va fi urmată de depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00). În zilele de 7 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 9 iulie vor fi afişate rezultatele finale.