Sancţiuni pentru liderii comisiilor care blochează şedinţele

Deputatul independent Eugen Nicolicea a depus, ieri, un proiect de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, care prevede sancţionarea preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi secretarilor de comisii care blochează şedinţele acestor foruri. “Dacă la o comisie, preşedintele, vicepreşedintele, secretarul lipsesc doar cu scopul de a bloca şedinţa, pot să fie suspendaţi din funcţia respectivă. Am propus, exact cum scrie în Regulament, să fie suspendaţi între una şi şapte şedinţe”, a explicat Nicolicea. El a adăugat că, pentru deblocarea situaţiei din Camera Deputaţilor, propunerile legislative ar putea fi trimise la comisii direct de către plen, având în vedere că şedinţele Biroului Permanent, for care are această atribuţie, nu se pot desfăşura, fiind boicotate de Opoziţie: “Este evident că o minoritate abuzivă nu poate să blocheze o instituţie şi atunci plenul trebuie să decidă în locul acelei minorităţi abuzive, care nu înţelege să-şi exercite funcţia în mod corect. În Regulamentul Camerei Deputaţilor, sancţiunile sunt numai pentru deputaţi, nu şi pentru şefi. Cred că este cazul să aibă şi ei răspundere”.