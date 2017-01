Sanda Weigl îşi începe primul turneu în State

Interpreta de muzică gypsy, născută în România şi aclamată la nivel internaţional, va susţine primul său turneu în SUA, în perioada 14 octombrie - 11 noiembrie. Seria de spectacole pe care Sanda Weigl le va susţine în turneu, intitulat Gypsy In A Tree, va debuta la Boston la Massachusetts Institute of Technology, pe 14 octombrie. Concertul este organizat de Institutul Cultural Român de la New York în colaborare cu Asociaţia Studenţilor Români a celebrei universităţi americane. Sanda Weigl va mai avea reprezentaţii la Teatrul Morse din Chicago, Universitatea din Illinois, Urbana-Champaign şi Kuumbwa Jazz Center din Santa Cruz. Artista va concerta cu ansamblul compus din Shoko Nagai, la pian şi acordeon, Satoshi Takeishi, la percuţie şi Stomu Takeishi şi Kermit Driscoll, la bass.

Sanda Weigl este apreciată de publicul şi presa internaţională pentru interpretarea pe care o dă muzicii gypsy, de cabaret sau cîntecelor Mariei Tănase. “Artista i-a fermecat pe new-yorkezi cu o porţie consistentă de piese gypsy, pe care le-a învăţat pe străzile Bucureştiului, în tinereţe”, a titrat “The New Yorker”. Înainte de începerea turneului, Sanda Weigl va închide Droma Gypsy Festival de la New York, printr-un recital ce va avea loc pe 3 octombrie, în Joe\'s Pub. Evenimentul new-yorkez a reunit pe parcursul a nouă zile 17 trupe şi şase DJ, care reflectă spiritul gypsy în muzica lor.

Nepoată a lui Bertolt Brecht şi a Helenei Weigl, Sanda Weigl s-a născut la Bucureşti, unde tatăl ei se refugiase la începutul anilor \'30 din Germania devenită nazistă. La 13 ani a emigrat împreună cu tatăl ei în Germania de Est. La Berliner Ensemble, Sanda Weigl a studiat împreună cu Helene Weigl, iar tradiţia cabaretului în stil Brecht / Kurt Weill avea să îi marcheze viitoarea carieră. Pentru că s-a opus regimului comunist, a fost condamnată la închisoare pentru mai bine de doi ani. A fost eliberată doar datorită presiunilor internaţionale, pentru ca mai apoi să fie expulzată în Germania de Vest cu eticheta de “duşman al poporului”. A lucrat la Schiller Theater din Berlinul de Vest, unde a colaborat cu nume precum Luc Bondy, Jürgen Flimm sau Robert Wilson. De la teatru a revenit la jazz, începînd să lucreze cu trupa cu care Robert Wilson şi Tom Waits au pus în scenă opera rock The Black Rider. În prezent, Sanda Weigl trăieşte la New York şi cîntă cu renumiţi muzicieni de jazz. A preluat muzica Mariei Tănase şi a Romicăi Puceanu, punînd vechi cîntece româneşti în contextul jazzului, împreună cu muzicieni de talie internaţională precum Andrew Colleman.