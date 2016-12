Sandra Bullock - cea mai proastă interpretare feminină

Actriţa americană Sandra Bullock a primit, sâmbătă seara, Zmeura de Aur pentru cea mai proastă interpretare feminină, pentru prestaţia din filmul „All About Steve” şi premiul pentru cel mai prost cuplu pe care l-a format alături de co-star Bradley Cooper în acelaşi film. Spre deosebire de alţi premianţi, care preferă să nu se prezinte la decernarea premiilor Zmeura de Aur, Sandra Bullock a fost la Gală, unde a împărţit votanţilor DVD-uri cu filmul, acuzându-i pe aceştia că nu au văzut pelicula înainte de vot. „Mulţumesc pentru faptul că mi-aţi ruinat cariera cu o decizie foarte proastă”, a declarat glumind actriţa. Doar Halle Berry a mai avut curajul să se prezinte la această cermeonie de premiere. Este însă pentru prima dată, în cei 20 de ani de carieră, când Sandra Bullock este nominalizată la premiile Oscar, în timp ce, până acum, a adunat patru nominalizări la Zmeura de Aur, de la înfiinţarea acestor premii, în 1980. Astfel, Sandra Bullock este prima actriţă care ar putea câştiga, în acelaşi an, atât Oscarul, cât şi Zmeura de Aur.

În cadrul galei de decernare a premiilor Zmeura de Aur, pelicula „Transformers: Revenge of the Fallen / Transformers: Răzbunarea celor învinşi”, unul din marile succese de box office ale anului 2009, a primit Zmeura de Aur pentru cel mai prost film, în timp ce regizorul filmului, Michael Bay, a prmit Zmeura de Aur pentru cel mai prost regizor. Premiul pentru cea mai proastă interpretare masculină a revenit fraţilor Jonas pentru filmul „Jonas Brothers: The 3-D Concert Experience”. O altă Zmeură a fost câştigată de Sienna Miller pentru cea mai proastă actriţă într-un rol secundar, pentru prestaţia din filmul „G.I. Joe: The Rise of Cobra / G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei”, în timp ce echivalentul masculin al premiului i-a fost acordat lui Billy Ray Cyrus, pentru rolul din filmul „Hannah Montana”. Pelicula „Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 / Câmp de luptă - Pământul”, realizat în anul 2000, a primit trofeul pentru cel mai prost film al deceniului, în timp ce „Land of the Lost” a fost considerat cel mai slab remake al unui film. Premiul pentru cea mai proastă interpretare a deceniului i-a revenit lui Eddie Murphy pentru rolurile din „Imagine That” din 2009, „Meet Dave / Ţi-l prezint pe Dave” din 2008, „Norbit” din 2007, „Showtime / Poliţia în direct” din 2002, „\"The Adventures of Pluto Nash / Aventurile lui Pluto Nash” din 2002 şi „I Spy / Sunt spion” din 2002 .

Premiile Zmeura de Aur au fost create în 1980, de John Wilson, un cinefil împătimit. Câştigătorii, decişi prin voturile celor 657 de membri ai Fundaţiei Zmeura de Aur, primesc o zmeură vopsită auriu, de mărimea unei mingi de golf, pusă pe o peliculă de 8 mm ciopârţită. Trofeul valorează câţiva dolari. Câştigătorii sunt anunţaţi în cadrul unei ceremonii ce are loc la Hollywood, cu o seară înainte de decernarea premiilor Oscar.