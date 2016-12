Sandra Bullock, actriţa anului 2009

2009 a fost un an bun pentru actriţa americană Sandra Bullock. A câştigat custodia fetiţei pe care soţul ei o are cu fostul pornostar Janine Lindemulder şi a apărut în două filme de mare succes „The Proposal” şi „The Blind Side”. Iar sfârşitul de an i-a mai rezervat o surpriză frumoasei vedete. Sandra Bullock a câştigat titlul Actriţa anului 2009, învingând membrii echipei serialului cu vampiri „True Blood”, dar şi pe Lady GaGa, care s-au clasat pe locurile doi, respectiv trei. În top 10 au mai intrat Taylor Swift, Alec Baldwin, Meryl Streep, Ryan Reynolds, starul „American Idol” Adam Lambert şi regizorul James Cameron.