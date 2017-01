Sandra Bullock îşi ia casă de 23 de milioane de dolari

Actriţa americană Sandra Bullock vrea să-şi refacă viaţa, după divorţ, motiv pentru care a hotărât să se mute într-o locuinţă de 23 de milioane de dolari din Beverly Hills, pe care intenţionează să o cumpere pentru a locui alături de fiul ei adoptiv, în vârstă de 2 ani.

Construită în anul 1940, luxoasa locuinţă are şapte dormitoare, opt băi, sală de gimnastică, bibliotecă şi o cameră specială pentru proiecţii de filme. Preţul ameţitor al locuinţei nu pare să reprezinte o problemă pentru Sandra Bullock, câtă vreme aceasta este una dintre cele mai bine plătite vedete de la Hollywood, la ora actuală. Numai pentru filmările de la pelicula ”The Blind Side” (2009), de pildă, frumoasa Sandra Bullock a câştigat 20 de milioane de dolari! Vedeta în vârstă de 46 de ani mai are două case, în New Orleans şi Austin.

Sandra Bullock a divorţat anul trecut de Jesse James, protagonistul unor reality-show-uri, după ce a descoperit că acesta o înşela.