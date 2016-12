Sandra Bullock revine în viaţa publică

Actriţa americană Sandra Bullock, care a fost extrem de discretă în ultimele luni, după ce infidelităţile soţului ei, Jesse James, au ajuns pe prima pagină a ziarelor din lumea întreagă, ar putea reveni în viaţa publică la gala MTV Movie Awards 2010. Laureată a premiului Oscar în 2010, pentru rolul din drama ”The Blind Side”, actriţa concurează la două categorii principale MTV Movie Awards. Sandra Bullock se pregăteşte să îşi facă revenirea pe covorul roşu şi stilistul său a selecţionat deja rochiile din care ea va trebui să o aleagă pe aceea pe care care o va purta la gala MTV Movie Awards.

Sandra Bullock concurează la categoria Cea mai bună interpretare feminină, graţie rolului din “The Blinde Side”, alături de Kristen Stewart, pentru “Twilight: New Moon / Amurg: Lună nouă”, Zoe Saldana, pentru “Avatar”, Amanda Seyfried, pentru “Dear John” şi Emma Watson pentru “Harry Potter and the Half-Blood Prince / Harry Potter şi Prinţul Semipur”. Sandra Bullock concurează şi la categoria Cea mai bună interpretare dintr-un film de comedie, alături de Zach Galifianakis şi Bradley Cooper pentru “The Hangover / Marea mahmureală”, Ben Stiller pentru “Night at the Museum: Battle of the Smithsonian / O noapte la muzeu 2” şi de colegul ei din “The Proposal / Vrei să te însori cu mine?”, actorul Ryan Reynolds.

Sandra Bullock a avut parte, în public, în acest an, atât de momente frumoase, cât şi de altele negre. A câştigat, în luna ianuarie, primul Oscar din carieră, pentru rolul unei femei care adoptă un copil de culoare, în filmul “The Blind Side”, şi a fost nevoită să suporte apoi scandalul intens mediatizat al infidelităţilor soţului său.