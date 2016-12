Sandra Bullock s-a căutat pe Google

Cea de-a 25-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Palm Springs a strălucit mai mult ca niciodată prin vedetele pe care le-a reunit. Doar la marile ceremonii de premiere ale Globurilor de Aur şi Oscarurilor s-au mai văzut atât de multe vedete. Tom Hanks şi Bradley Cooper, Julia Roberts, Meryl Streep şi Jane Fonda, Amy Adams şi logodnicul său, Darren LeGallo, Matthew McConaughey şi soţia sa, Camila Alves, Naomie Harris şi Lupita Nyong'o, Colin Farrell şi Ewan McGregor, Jeremy Renner, Idris Elba şi Chiwetel Ejiofor, Gary Oldman şi soţia sa, Alexandra Edenborough, s-au numărat printre vedetele care au asistat la ceremonia de premiere în care laureaţi speciali au fost Bono şi The Edge, recompensaţi pentru viziunea lor unică asupra lumii, dar mai ales Sandra Bullock, distinsă cu premiul pentru întreaga carieră. Actriţa americană a rostit un discurs aplaudat cu mult entuziasm de colegii săi, Sandra Bullock reuşind, ca întotdeauna, să fie spontană şi să lase o impresie plăcută.

În discursul său de mulţumire, actriţa de 49 de ani a ţinut să sublinieze că se gândeşte şi la cei care nu o consideră prea talentată. Spre deosebire de o serie de colegi de breaslă, Sandra Bullock ştie să utilizeze calculatorul şi să navige pe internet. Însă a recunoscut că a făcut greşeala de a se fi căutat pe Google. “Nimeni n-ar trebui să vadă comentariile care apar pe Google despre sine”, a afirmat vedeta, care însă a mărturisit că aşa a descoperit multe despre ea, fie bune, fie rele. “Unele lucruri le ştiam foarte bine: „Sandra Bullock are peste 40 de ani“ este un comentariu foarte frecvent. Mda, ştiu asta... „Nu este nimic special în felul ei de a interpreta“. „Nu este foarte atractivă“. „Nu o suport, este mediocră“. Şi, aparent, Julia Roberts şi eu ne certăm pe George Clooney. Ca să ştiţi, ne-am împărţit custodia asupra lui şi ne-am împăcat cu asta”, a declarat în discursul său actriţa, spre amuzamentul celebrei audienţe.

Sandra Bullock, care de la divorţul de Jesse James nu a mai avut nicio relaţie oficială, nu a omis să facă referiri şi la viaţa sa privată. “Sunt multe comentarii despre persoane cu care m-am întâlnit. Unele sunt adevărate, iar altele nu le voi recunoaşte niciodată. Mi s-a reamintit că m-am giugiulit cu Meryl Streep în afara filmărilor şi nu cu voia ei”, a continuat actriţa despre zvonurile cu privire la orientarea ei sexuală. Lăsând la o parte revelaţiile caraghioase, Sandra Bullock şi-a încheiat discursul de acceptare a premiului acordat de festival pe un ton la fel de amuzant. “Unii comentatori găsesc că am păr frumos şi dinţi sănătoşi. Am amuzat femeile trecute de 40 de ani cu filmele mele de gagici. Am strălucit alături de Betty White şi am zburat în spaţiu. Am avut o viaţă frumoasă până acum şi o carieră de care sunt mulţumită”, a conchis actriţa, aclamată la scenă deschisă de colegii săi.